Firma CLAAS nagrodzona tytułem Maszyny Roku 2020

Firma CLAAS na targach Agritechnica w Hanowerze trzykrotnie otrzymała nagrodę „Maszyna Roku 2020”, z czego jedna z nich została jej przyznana za wspólny projekt DataConnect zrealizowany wraz z 365FarmNet, CNH Industrial i John Deere.

Targi Agritechnica to jedno z najważniejszych wydarzeń branży przemysłu, maszyn rolniczych, innowacji w całym roku. Podczas kilku dni wystawowych wyznaczane i omawiane są trendy na najbliższe miesiące dla całego sektora rolnego oraz przyznawane nagrody dla najlepszych produktów w swoich kategoriach. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji. Oto nagrodzone maszyny marki CLAAS.

LEXION 8000/7000 Maszyną Roku 2020 w kategorii kombajnów zbożowych

Pierwsze wyróżnienie powędrowało do kombajnów LEXION 8000 i 7000 bazujących na nowym systemie omłotu APS SYNFLOW HYBRID. Nowe modele dysponują mocą 790 KM/581 kW, która wprowadza je do nowej klasy wydajności. Intuicyjna koncepcja obsługi i nowa kabina zapewniają najwyższy poziom komfortu. DYNAMIC POWER dostosowuje moc silnika do warunków pracy i oferuje maksymalną oszczędność paliwa.

Seria JAGUAR 900 zwycięska w kategorii sieczkarni polowych

JAGUAR 990 zwiększa maksymalną moc silnika w serii 900 do 925 KM / 680 kW. Dzięki CEMOS AUTO PERFORMANCE sieczkarnia JAGUAR utrzymuje ustawioną prędkość obrotową silnika na stałym poziomie i reguluje moc silnika oraz prędkość jazdy w zależności od masy plonu. Wraz z rosnącą masą najpierw zwiększa się moc silnika, po czym zmniejszona zostaje prędkość jazdy. Przy mniejszej masie plonu moc silnika jest automatycznie redukowana. Pozwala to utrzymać stałą prędkość obrotową silnika i eliminuje nagłe zmiany obciążenia. Rezultatem jest równomierny przepływ materiału przy wysokiej niezawodności działania i niższym zużyciu paliwa.innowacje

DataConnect przekonuje grono ekspertów

DataConnect jest interfejsem powstałym we współpracy spółek 365FarmNet, CLAAS, John Deere i CNH Industrial. Po raz pierwszy umożliwia on wymianę ważnych danych dotyczących maszyn pomiędzy portalami internetowymi różnych producentów, pozwalając w ten sposób użytkownikowi na monitorowanie informacji na temat jego mieszanej floty maszyn w wybranym przez niego systemie. Do tej pory wymagało to znacznie większych wysiłków. Z interfejsu mogą korzystać również inni producenci.

Informacja prasowa CLAAS Polska