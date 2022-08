Dziś za tonę rzepaku kupimy dużo mniej paliwa i nawozu niż rok temu

Ceny rzepaku niebezpiecznie zbliżają się do stawek sprzed roku. Ok. 20 sierpnia 2021 roku za tonę rzepaku płacono średnio ok. 2550, podczas gdy obecnie jest to 2800 zł/t, choć jeszcze niedawno było to o 500 zł więcej. Jaką siłę nabywczą miał rzepak rok temu a jaką obecnie?

Tutaj sytuacja nie wygląda już tak różowo, bowiem pomimo wyższych niż rok temu cen ziarna (chociaż warto po raz kolejny podkreślić, że różnica jest już naprawdę niewielka) ceny środków do produkcji wzrosły ogromnie. Rok temu cena oleju napędowego oscylowała w granicach 5,43 zł/l, podczas gdy obecnie jest to średnio 7,03 zł/l. Oznacza to więc, że za tonę rzepaku rok temu mogliśmy kupić ok. 469,5 l ON, a dziś już tylko 398,3 l.

Jeszcze gorzej siła nabywcza rzepaku wygląda w tym roku, jeżeli przełożymy ją na nawozy; w sierpniu 2021 za 1 tonę rzepaku można było kupić 1,26 t NPK 6-20-30. Dzisiaj jest to już zaledwie połowa, bo dokładnie 0,64 t. A jak wygląda sytuacja z saletrą amonową 34? Jeszcze gorzej; rok temu za tonę rzepaku można było kupić jej 1,78 t. Dzisiaj już tylko 0,65 t.