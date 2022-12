Drastyczny spadek prognoz zbiorów kukurydzy na Ukrainie

Tegoroczna produkcja kukurydzy na Ukrainie ma spaść do zaledwie 22-23 mln ton. To o prawie 20 mln ton mniej niż w roku 2021. Główny powód to zmniejszenie powierzchni zbiorów w związku z rosyjską inwazją.

– Rolnicy, którzy stoją w obliczu braku paliwa i funduszy, zostawili na swoich polach dużo kukurydzy, a te obszary mogą zostać zebrane dopiero na wiosnę. Oznacza to mniejszą objętość i gorszą jakość ziarna – powiedział ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.

Ukraińskie ministerstwo poinformowało, że do 15 grudnia zebrano na Ukrainie 18,4 mln ton kukurydzy z 70 proc. przewidywanego obszaru. Średnie plony wyniosły 6,27 tony z hektara.

– Całkowite zbiory zbóż wyniosły prawie 45 milionów ton na dzień 15 grudnia, a ministerstwo prognozuje całkowite zbiory na poziomie 51 milionów ton. 49,2 miliona ton może potencjalnie zostać wyeksportowane, w zależności od sytuacji logistycznej – informuje serwis MarketScreener.