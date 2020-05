Dotacje na odnawialne źródła energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił dwa kolejne nabory wniosków ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 w obszarze programowym: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne”. Na dofinansowanie małych elektrowni wodnych (do 2 MW) oraz budowę geotermalnych źródeł ciepła przeznaczono ponad 44 mln zł (10 mln euro). Wnioski będą przyjmowane od 1 lipca do 30 października 2020 r.

– Głównym celem naborów jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jej efektywności, zmniejszenie potencjalnie niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (MEW) do 2 MW przez ich modernizację, budowa systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej, wykorzystanie pozyskanej energii do celów grzewczych lub energetycznych oraz redukcja emisji CO2. Dodatkowo projektom w MEW powinny towarzyszyć działania edukacyjne – szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej – informuje Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej NFOŚiGW.

Łączna suma środków przeznaczonych na dwa nabory to ponad 44 mln zł, w tym prawie 13 mln zł dla przedsiębiorstw i PGW Wody Polskie na projekty z zakresu małych elektrowni wodnych oraz ponad 31 mln zł dla przedsiębiorstw i jednostek samorządów terytorialnych na budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka).

W ocenie NFOŚiGW realizacja takich przedsięwzięć w znaczący sposób przyczyni się do wprowadzania zmian technologicznych oraz infrastrukturalnych w już istniejące systemy ciepłownicze. Budowa nowej infrastruktury ciepłowniczej, modernizacja urządzeń i instalacji służących do produkcji energii, czy też przystosowanie małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów dotyczących m.in. ekosystemów wodnych, w realny sposób wpłynie na poprawę stanu środowiska.