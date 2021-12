Firma z branży OZE SolarSpot nawiązuje współpracę z dostawcą oprogramowania 365FarmNet

W odpowiedzi na wzrost kosztów energii elektrycznej i nawozów azotowych SolarSpot, dynamicznie rozwijająca się spółka z branży OZE, nawiązała współpracę z dostawcą rozwiązania 365FarmNet – oprogramowania do zarządzania gospodarstwem rolnym.

Dzięki niej rolnicy zamawiający usługi fotowoltaiki SolarSpot skorzystają z bezpłatnej możliwość optymalizacji kosztów nawożenia swoich upraw w oparciu o moduł Crop View aplikacji 365FarmNet. To pierwsza współpraca między partnerami oraz nowa forma rozwoju oferty SolarSpot w segmencie rolnym.

Obok klientów biznesowych i indywidualnych, klienci z segmentu Agro to jeden z trzech głównych filarów rozwoju spółki SolarSpot. Od blisko roku firma rozwija dedykowany zespół specjalistów do obsługi tego segmentu, z powodzeniem rekrutując specjalistów, którzy wywodzą się z branży rolniczej, znają potrzeby i codzienne wyzwania rolników. Pozwala to firmie doradzać rolnikom w zakresie rozwiązań OZE adekwatnie do potrzeb i możliwości rolników. Naturalnym, kolejnym krokiem był rozwój oferty dla tego segmentu. Jego pierwszą odsłoną jest współpraca z dostawcą popularnej w Polsce i za zachodnią granicą platformy oprogramowania 365FarmNet.

– Rosnące koszty energii elektrycznej i nawozów azotowych to duży problem dla sektora Agro, dlatego przygotowaliśmy rozwiązanie, które w kompleksowy sposób pozwala wesprzeć rolnika w jego codziennych wyzwaniach. Zwiększyliśmy oszczędności dla gospodarki rolnej możliwe do uzyskania przy profesjonalnym wykorzystaniu systemów fotowoltaicznych od firmy SolarSpot o oszczędności wynikające z optymalizacji nawożenia roślin w oparciu o moduł Crop View aplikacji 365FarmNet. Jestem przekonany, że rolnicy ceniący nowoczesne rozwiązania będą tą ofertą zainteresowani – mówi Ryszard Czajka, Dyrektor Sprzedaży ds. Agro z SolarSpot.

Nowi klienci systemów fotowoltaicznych SolarSpot z segmentu Agro otrzymają bezpłatny dostęp do modułu Crop View aplikacji 365FarmNet, w którym w prosty sposób, na podstawie danych satelitarnych, można dokładnie monitorować rozwój roślinności na polach. W programie tworzone są mapy potencjału plonowania oraz mapy aplikacyjne, które umożliwiają precyzyjny siew i nawożenie, dostosowując je do specyfiki i warunków danego miejsca na polu. Pozwala to zmniejszyć koszty uprawy i jednocześnie zadbać o środowisko naturalne.

– Wychodząc naprzeciw trendom rosnących kosztów środków produkcji w rolnictwie, podjęliśmy decyzję o podjęciu współpracy z firmą SolarSpot w celu szerszego propagowania wiedzy i doradztwa na temat rolnictwa precyzyjnego wśród naszych rolników, które w obecnych czasach staje się nieodzowne do utrzymania lub zwiększania rentowności produkcji roślinnej i wbrew ogólnym opiniom na rynku nie jest wcale drogim rozwiązaniem. Zmienny wysiew nasion, jak i zmienne nawożenie dzięki aplikacji Crop View stało się niezwykle łatwe i daje wymierne korzyści, i oszczędności widoczne natychmiast w portfelu rolnika – mówi Jarosław Adamczak, Dyrektor Zarządzający 365FarmNet w Polsce.

Współpraca umożliwia rolnikom korzystanie z modułu Crop View aplikacji 365FarmNet bez ponoszenia opłat na okres 12 miesięcy oraz jego pełne wdrożenie wraz z przeszkoleniem przez specjalistów 365FarmNet z dostępnych funkcjonalności. Współpracę nawiązano podczas Centralnych Targów Rolnych w Nadarzynie w dniach 26-28 listopada br.