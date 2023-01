Dla kogo i ile pieniędzy na odnawialne źródła energii? Program Energia dla wsi w szczegółach [video]

Już 25 stycznia rusza program Energia dla wsi, w ramach którego rolnicy i spółdzielnie energetyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowania na odnawialne źródła energii. Program jest jednym z elementów budowania przez państwo niezależności energetycznej.

Nad programem, którego łączny budżet wynosi 1 mld złotych pracowały wspólnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziś przyszedł czas na omówienie programu; zrobili to minister rolnictwa Henryk Kowalczyk wraz z minister klimatu i środowiska Anną Moskwą. O programie mówił także wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, a w szczegółach omówiła go kierownik Zespołu Energetyki Rozproszonej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Karwat i to właśnie z tej części konferencji, najważniejszej dla potencjalnych beneficjentów programu przygotowaliśmy materiał wideo:

Pierwszy nabór w ramach programu ruszy już 25 stycznia, a jego budżet będzie wynosił 100 mln złotych.

– Dzięki realizacji programu zwiększy się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma sprzyjać będzie odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych jakie są udziałem m.in. przedsiębiorstw energetycznych, które realizują inwestycji OZE. Oznacza to dodatkowe dochody dla rolników i jednocześnie obniżenie kosztów pozyskania energii przez mieszkańców obszarów wiejskich – mówił podczas konferencji minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Z kolei minister klimatu Anna Moskwa podkreśliła znaczenie programu w kontekście wsparcia dochodowości polskich gospodarstw w niełatwej przecież sytuacji gospodarczej.