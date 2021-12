Do 2031 roku znacznie zmaleje produkcja zbóż w UE

Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej do 2031 roku nastąpi w Unii Europejskiej spadek powierzchni uprawy zbóż o 2,8 proc. w porównaniu z 2021 r, co w połączeniu ze spadkiem plonów może przełożyć się na ograniczenie ich produkcji.

Produkcja zbóż spadnie do 276 mln ton w 2031 r. (-2,5 proc. w porównaniu do 2021 r.). Natomiast jeśli chodzi o konsumpcję, przewiduje się, że zużycie w UE spadnie o 2,7 proc., osiągając 254,8 mln ton, w związku ze spadkiem zużycia pasz. W przypadku handlu, oczekuje się, że UE pozostanie konkurencyjna, ale stanie w obliczu silnej konkurencji prowadzącej do zmniejszenia udziałów w rynku.

W segmencie roślin wysokobiałkowych przewiduje się, że obszar przeznaczony do tego celu wzrośnie o 19 proc. w okresie objętym prognozą. Ponieważ uprawy te nadal cieszą się zainteresowaniem dzięki korzyściom agronomicznym i perspektywom rynkowym, przewiduje się, że plony wzrosną o 14 proc. do 2031 r. Oczekuje się, że produkcja wzrośnie znacznie o 33 proc. do 5,2 mln ton w 2031 r. Ich konsumpcja w UE również wzrośnie, by osiągnąć 5,6 mln ton w 2031 roku, co oznacza wzrost o 14 proc. w porównaniu do 2021 roku.

Jeśli zaś chodzi o rośliny oleiste, to według unijnych analityków do 2031 r. powierzchnia będzie zbliżona do obecnego poziomu i wyniesie 10,7 mln ha. Osiągnie szczyt w połowie okresu prognozy, ale zacznie spadać z powodu mniejszego popytu na pasze i oleje. Produkcja w UE ma osiągnąć najwyższy poziom w 2027 r., 32,1 mln ton. Przewiduje się, że do 2031 r. spadnie do 31,2 mln ton.

Unijni eksperci przewidują, że całkowita powierzchnia buraków cukrowych w UE ustabilizuje się na poziomie prawie 1,5 mln ha w 2031 r. Jeśli chodzi o produkcję cukru w ​​UE, ma ona rosnąć powoli, ze średniej 15,5 mln ton w latach 2019-21 do 16 mln ton w 2031 r. Przewiduje się, że konsumpcja spadnie do 15,9 mln ton.