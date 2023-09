Do 10 tys. zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Po raz kolejny Koła Gospodyń Wiejskich mogą starać się o dofinansowanie działalności statutowej ze środków budżetu krajowego. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nabór trwa do końca września.

Tegoroczny budżet na dofinansowanie KGW wynosi 120 mln zł. Wielkość pomocy uzależniona jest od liczebności Koła: 8 tys. zł mogą otrzymać liczące nie więcej niż 30 członków, 9 tys. zł przysługuje organizacjom, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób; jeśli koło jest jeszcze liczniejsze, wysokość pomocy finansowej wynosi 10 tys. zł.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od tego roku te organizacje, które nie mają nadanego numeru identyfikacyjnego, są zobowiązane do jego uzyskania zanim będą ubiegać się o to wsparcie, w tym celu powinny złożyć odpowiedni wniosek w biurze powiatowym ARiMR.

Jak informuje Agencja, dofinansowanie można przeznaczyć na “aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Pieniądze można także wykorzystać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Za otrzymane środków można także prowadzić działania rozwijające regionalną kulturę ludową, upowszechniające współdziałanie lub wprowadzające racjonalne metody gospodarowania. Dotychczas przyznane środki były najczęściej przeznaczane na cele związane z rozwojem kultury, a także na wyposażenie wiejskich świetlic.

Dotychczas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała 12,35 tys. wniosków o takie wsparcie na kwotę 105,12 mln zł. Do 4 września ok. 102,13 mln zł trafiło na konta bankowe blisko 12 tys. Kół Gospodyń Wiejskich.