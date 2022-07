Rękodzieło to jest gratka – konkurs dla Kół Gospodyń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu „Kubek, dzbanek czy makatka… Rękodzieło to jest gratka”. Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r.

– Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców. Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. – nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. – nagroda o wartości do 1 tys. zł) – informuje ARiMR.

Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich.

Koło może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę przesyłając wraz z dokumentacją jej zdjęcia poglądowe (maksymalnie 5 zdjęć).

Technika wykonania jest dowolna. Oczekujemy własnoręcznie przygotowanego wytworu rękodzielniczego nawiązującego do lokalnych tradycji.

Prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane w jak największym stopniu z surowców naturalnych (wiklina, ceramika, szkło, drewno, włókno, tkaniny naturalne, itp.)

Dowiedzieliśmy się, że zgłoszenia oceniane będą pod względem: jakości i estetyki, oryginalności, wykorzystania materiałów naturalnych przy tworzeniu pracy, możliwości dalszego powielania pracy jako gadżetu do promowania ARiMR.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 28 października 2022 r. na stronie internetowej ARiMR.