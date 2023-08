Dlaczego warto stosować nawożenie organiczne?

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych stanowi ważny element w prawidłowo prowadzonej agrotechnice, oddziałując korzystnie na właściwości gleby.

Nawozy te korzystnie wpływają na właściwości fizyczne gleb, w tym między innymi na wzrost porowatości i pojemności wodnej, poprawę struktury oraz stosunków powietrzno-wodnych, a także zmniejszenie ciężaru objętościowego. Korzystny wpływ tych nawozów obserwuje się również w przypadku właściwości fizykochemicznych gleb, gdyż oddziałują one na zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleb, a także wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami.

W efekcie stosowania nawozów naturalnych i organicznych dochodzi również do poprawy właściwości chemicznych gleb. Następuje zwiększenie zawartości próchnicy i udziału frakcji kwasów huminowych, a także form aktywnych, ruchomych i zapasowych makro- i mikroskładników pokarmowych.

Kwasy huminowe stanowiąc znakomite lepiszcze drobnych cząsteczek gleby wpływają na tworzenie struktury gruzełkowatej. Gleby charakteryzujące się dobrą strukturą gruzełkowatą odznaczają się korzystnymi stosunkami wodno-powietrznymi, sprzyjając między innymi rozwojowi systemu korzeniowego, co w znaczący sposób przekłada się na lepsze pobieranie wody i składników mineralnych przez rośliny.

Stosowanie nawozów naturalnych i organicznych przyczynia się także do poprawy właściwości biologicznych gleb. W efekcie ich aplikacji dochodzi między innymi do rozwoju mikroorganizmów glebowych, powstawania koloidów organicznych oraz zwiększenia aktywności mikrobiologicznej, prowadzącej do zwiększenia efektywności mikrobiologicznych procesów rozkładu substancji organicznej. Stanowią one źródło naturalnych biostymulatorów, a także dostarczają pożywki dla mikroorganizmów glebowych. Bardzo ważny wpływ tych nawozów związany jest z ich oddziaływaniem na ograniczenie aktywności patogenów glebowych.

Nawożenie organiczne wpływa na zwiększenie zdolności buforowych gleb w stosunku do zmian odczynu, co w znacznym stopniu chroni przed pojawieniem się mobilnych form pierwiastków, które będąc w dużych ilościach wpływają toksycznie na rośliny. Chronią one gleby, szczególnie zdegradowane, przed nadmiarem substancji toksycznych, a także zwiększają ich odporność na degradację chemiczną. Łagodzą także ujemny wpływ niezrównoważonego nawożenia mineralnego, szczególnie zbyt wysokimi dawkami nawozów azotowych i potasowych. Wywierają również mniejszy wpływ na eutrofizację wód w stosunku do nawozów mineralnych.