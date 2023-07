Dlaczego Gazeta Wyborcza chce zniszczyć polską branżę drobiarską? 

Gazeta Wyborcza zamieściła artykuł w których informuje, że w mięsie drobiowym pochodzącym od polskich producentów znajduje się wirus H5N1, który zabija koty i jest śmiertelnym zagrożeniem dla człowieka. Nie trzeba tłumaczyć, jakie szkody wizerunkowe wyrządziły polskiemu drobiarstwu publikacje Gazety Wyborczej i przychylnych jej mediów.

Swoje rewelacje GW oparła na niewłaściwej interpretacji wyników badań zespołu prof. Krzysztofa Pyrcia, który zaprotestował przeciwko takiemu wykorzystaniu jego badań w przeddzień publikacji artykułu – mimo tego artykuł się ukazał. Zareagowała również Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, wydając oświadczenie żądające zaprzestania publikacji szkalujących dobre imię drobiarzy. O całej sprawie informowaliśmy tutaj .

Głucha na opinie ekspertów Gazeta Wyborcza opublikowała jeszcze kilka artykułów, w których podtrzymuje swoje tezy: jeden z tytułów brzmi: “Wyborcza” ujawnia: ptasia grypa w mięsie drobiowym ze sklepów i umierające koty”.

Na publikacjach Wyborczej oparły się inne media – np. budzący zaufanie swoją nazwą portal Medonet.pl czy mający ogromny zasięg portal tvn24.pl .

Gazety Wyborczej, której dziennikarze nie raz dawali do zrozumienia, że “wiedzą lepiej” od reszty Polaków, nie zraził do publikacji swoich informacji fakt opisany w oświadczeniu kierującego zespołem badawczym prof. Pyrcia i przypomniany przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą: “pragniemy podkreślić, że badania opisane w artykule Gazety Wyborczej bazowały na próbkach pobranych z naruszeniem elementarnych zasad sterylności, bez zachowania jakichkolwiek reguł i metod poboru materiału badawczego – próbki pobierane były przez właścicieli kotów i jak czytamy w oświadczeniu prof. Krzysztofa Pyrcia „(…) nie można wykluczyć, że wirus znalazł się w próbkach mięsa później lub wręcz mięso zostało zanieczyszczone przez właścicieli wirusem rozwijającym się w organizmie kota (…)” – informuje KRD-IG.

Nie trzeba tłumaczyć, jakie szkody wizerunkowe wyrządziły polskiemu drobiarstwu publikacje Gazety Wyborczej i przychylnych jej mediów.

Próbę ratowania sytuacji podjęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwołując poświęconą sprawie konferencję prasową :

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra zapewnił, że żadne badania naukowe nie potwierdzają obecności wirusa ptasiej grypy w mięsie drobiowym sprzedawanym w sklepach. Rewelacje Gazety Wyborczej to manipulacja, która wprowadza w błąd miliony konsumentów. Wiceminister przypomniał, że próby dyskredytacji polskiej żywności powtarzają się co jakiś czas: rok temu media informowały, że do pasz dodawany jest tłuszcz techniczny, choć naprawdę to jedna z firm próbowała oszukać fiskusa zmieniając klasyfikację produktu – jednak skutek był taki, że Czechy i Słowacja wstrzymały import mięsa z Polski.

– Polska branża drobiarska produkuje 20% mięsa drobiowego znajdującego się na rynku europejskim. Nie dziwi więc, że różnymi sposobami próbuje się podważyć zaufanie do tej niezwykle ważnej gałęzi naszej gospodarki – mówił wiceminister Ciecióra. – To budzi nasz stanowczy sprzeciw. Będziemy walczyć o dobre imię naszych rolników.

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, Laboratorium Wirusologii w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ po raz kolejny zaprzeczył, że wyniki badań jego zespołu wykazały, że koty zakażały się wirusem H5N1 za pośrednictwem mięsa drobiowego. Badania wykazały jedynie, że w badanych próbkach znaleziono wirusa, lecz nie określono jego pochodzenia.

– Zakażenia wirusem ptaków u kotów nie są czymś nowym, występują na świecie – mówił prof. Stanisław Winiarczyk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – jedynego laboratorium mającego uprawnienia do certyfikowania polskiego mięsa. – Znaleziony w jednej próbce wirus mógł pochodzić ze środowiska, ponieważ zwierzęta chore wydzielają wirusa z odchodami. Poważne badania powinny być prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej a próbki powinni być dostarczone do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego.

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk powiedział, że Inspekcja Weterynaryjna współpracuje z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i lecznicami dla zwierząt. Próbki przekazywane są do zakładów higieny weterynaryjnej i dalej do PIW – jest ich coraz mniej i coraz mniej jest zachorowań kotów.

– Drób do uboju może trafić tylko zdrowy – mówił dyr. Paweł Niemczuk. – Jest badanie przedubojowe na fermach drobiu, grypa ptaków jest zwalczana w sposób radykalny z urzędu. Prof. Pyrć powiedział nie o mięsie lecz o pokarmie, więc nie wiemy, czym były karmione koty.

– Podchodźmy ostrożnie do tego, co piszemy – mówił prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. – Przemysł drobiarski na swoją opinię pracował wiele lat: jesteśmy czwartym producentem mięsa drobiowego na świecie, nasz rozwój zawdzięczamy przede wszystkim eksportowi – wartość eksportu to ponad 4 mld. euro. To wszystko może zniweczyć jeden artykuł.