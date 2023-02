Czy wyhamowanie oddziaływania rosyjskiej pszenicy na rynek jest możliwe?

Przez zdecydowaną większość sezonu podwyżki cen pszenicy są hamowane przez dostawy taniego rosyjskiego ziarna. Tym bardziej, że zbiory w 2022 były w tym kraju wyjątkowo udane. Czy jest szansa na obniżenie presji na ceny ze strony rosyjskiej?

Na to pytanie spróbowali odpowiedzieć specjaliści z serwisu Kaack. Wskazują oni na stojące przed Rosją rosnące wyzwania logistyczne; aby pozbyć się zapasów pszenicy przed żniwami, Rosjanie musieliby utrzymać tempo eksportu na poziomie 4 mln ton miesięcznie (co i tak pozostawiłoby zapasy końcowe na poziomie 17 mln ton), co nie jest takie oczywiste, ponieważ większość zapasów pszenicy zlokalizowana jest obecnie w najbardziej oddalonych od portów regionach.

Jak czytamy w serwisie Kaack, presja na ceny światowe nadal pozostanie duża, pozostaje pytanie, jak duża. Jeżeli bowiem rosyjska logistyka przestanie nadążać w tym roku finansowym, to większy ciężar owej presji może zostać przesunięty na kolejny rok gospodarczy.

Kolejna sprawa to rosyjskie cła eksportowe, które prawdopodobnie nie zostaną obniżone, aby nie doprowadzić do wzrostu cen chleba wobec i tak już wysokiej, przekraczającej 10 proc. inflacji.

Jeśli chodzi o prognozy nowych zbiorów, wahają się one pomiędzy 81,5 a 86 mln ton, czyli znacznie mniej niż w roku 2022. W rosyjskich rolników, czy raczej w rosyjskich oligarchów uderzają sankcje; wg przeprowadzonej wśród plantatorów ankiety będą oni mieli problemy z dostępnością do kwalifikowanego materiału siewnego, maszyn i części; 34 proc. ankietowanych wskazało na niedostateczne wyposażenie w ciągniki, 25 proc. w kombajny a 11 proc. w pozostałe maszyny m.in. uprawowe.

Reasumując, szansa na ograniczenie rosyjskiej konkurencji w tym roku gospodarczym jest niewielka, chyba że zawiedzie łańcuch logistyczny odpowiedzialny za transport zbóż. Wiele wskazuje jednak na mniejsze zbiory w 2023 roku, chociaż rosyjskie zapasy po udanych zeszłorocznych zbiorach nadal będą mocno oddziaływały na rynek.