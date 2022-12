Czarna passa na krajowym rynku rzepaku trwa. Ceny rzepaku 14.12.2022

To już kolejny spadkowy tydzień na krajowym rynku rzepaku. W porównaniu do ostatniego notowania z 7 grudnia ceny rzepaku w podmiotach skupujących spadły o ok. 50-100 złotych na tonie.

O ile jeszcze tydzień temu widełki, w których mogliśmy sprzedać rzepak wynosiły od 2490 do 2700 złotych za tonę, tak obecnie o stawkach odchodzących do 2700 zł możemy zapomnieć. W tej chwili najniższa stawka wynosi 2455 zł/t, zaś najwyższa 2625 zł/t.

W ciągu tygodnia spadła także cena na Matifie; o ile 7 grudnia wynosiła 569,5 EUR/t, tak 13 grudnia było to 563,25 EUR/t.

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach niemieckich (zł/t, pierwsza cena z terminem dostawy na grudzień, druga z terminem dostawy na styczeń:

ADM Czernin – 2550 (grudzień), 2565 (styczeń) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2550, 2565, magazyn kupującego

Bunge – 2565, 2570, magazyn kupującego

Agrii – 2400, 2400

Agro As – — (grudzień) – magazyn kupującego

Chemirol – 2570 – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – 2600 – magazyn kupującego

Dzienne ceny skupu rzepaku, umowy na warunkach krajowych (zł/t):

ADM Czernin – 2600 (grudzień), 2615 (styczeń), magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2600, 2615 magazyn kupującego

Agrolok Osiek (Różewo) – 2620 – magazyn kupującego

Bielmar – 2550 – magazyn kupującego

Bunge – 2625, 2630, magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 2560

Komagra (Kosów Lacki) – 2525 – magazyn kupującego

Komagra (magazyny własne, Brzeg) – 2455 – magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 2480 – magazyn kupującego

Mosso (Radziejowice) – 2500

Mosso (Siedliszcze) – —-

ZT Bodaczów – Viterra – 2600 (styczeń)

Agrii Polska – 2500, 2500

Agro – Mat – — – magazyn kupującego

Agro As – 2570 – magazyn kupującego

Ampol – Merol – 2550 – magazyn kupującego

Chemirol – 2620 – magazyn kupującego

Lechpol Szubin – — – magazyn kupującego

Pol – Tor – 2550 – magazyn kupującego

Procam – 2500 – magazyn kupującego

Osadkowski S. A. – — – magazyn kupującego

Agrotim Katolik – — – magazyn kupującego

Ziarn – Pol – 2550 – magazyn kupującego

Podane ceny są zasadniczo za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2%, zaolejenie 40%. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; wyłącznie potrącenie za zaolejenie poniżej 40%; *- warunki niemieckie.

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 14 grudnia 2022.