Pogoda napędza wzrosty na rynkach towarowych

Ubiegły tydzień zakończył się mocnymi wzrostami cen pszenicy i nasion oleistych, na co wpływ mają warunki pogodowe u głównych producentów.

W miniony piątek ceny pszenicy na Matif ponownie mocno wzrosły i najczęściej handlowany wrześniowy kontrakt wzrósł o 7,25 EUR do 235 EUR/t, zamykając się niemal na tym samym poziomie (-0,1%) co tydzień wcześniej (235,25 EUR/t). Pszenica zyskiwała również w USA i na giełdzie CBoT najczęściej notowany kontrakt lipcowy zyskał 18,25 centów rosnąc do 622,5 centów/buszel (212 EUR/t), co jest najwyższym poziomem dla tego kontraktu od 1 stycznia.

Najważniejszym tematem na rynku pszenicy pozostaje pogoda. Rosyjska firma doradztwa rolniczego IKAR obniżyła swoje prognozy zbiorów pszenicy w Rosji z 93 mln ton do 91 mln ton oraz eksportu pszenicy w sezonie 2024/25 z 52 mln ton do 50,5 mln ton. ICAR obniżył ogólną prognozę zbiorów zbóż w Rosji ze 146 mln ton do 142 mln ton oraz prognozę całkowitego eksportu zbóż z 68 mln ton do 64,5 mln ton, w odpowiedzi na suche warunki na południu kraju . Kwiecień był znacznie bardziej suchy i cieplejszy niż zwykle. Prognozy na maj przewidują temperatury poniżej średniej, co może spowolnić wysychanie gleby i zmniejszyć stres związany z suszą dla roślin. Jednak deszczu prawie nie ma , więc sytuacja na razie nie ulegnie poprawie.

Również nasiona oleiste zyskiwały w czasie piątkowej sesji i w piątek kontrakty terminowe na rzepak na Matif Euronext ponownie wzrosły, a sierpniowy kontrakt wzrósł o 3,25 EUR do 469,75 EUR/t. Handel rzepakiem podążał za silniejszym rynkiem soi w Chicago, gdzie najpopularniejszy kontrakt lipcowy zyskał 16 centów wzrastając do 1215 centów/buszel (415 EUR/t).

Rynek soi wspierały obawy o obniżki plonów w południowej Brazylii, gdzie ekstremalne opady deszczu, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni, poważnie uszkodziły większość niezebranych nasion soi w stanie Rio Grande Do Sul . Przed zbiorami prognozy produkcji dla stanu wynosiły około 22 mln ton. Lokalni eksperci obawiają się, że może dojść do utraty od 2 do 3 milionów ton tego surowca. Na około jednej czwartej pól należy jeszcze zebrać soję, co obecnie nie jest możliwe ze względu na mokre warunki.

Również w USA w dotkniętych suszą stanach Kansas i Oklahoma do połowy maja prognozuje się niewielkie opady deszczu . Średnia ilość opadów prognozowana jest na Środkowym Zachodzie.

źródło: Kaack