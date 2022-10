Co oferują najnowsze odmiany buraka cukrowego KWS?

Walka z zachwaszczeniem na plantacjach buraka cukrowego stanowi jeden z najtrudniejszych problemów związanych z uprawą tej rośliny. Ma na to wpływ wiele czynników m.in. wycofywanie substancji aktywnych oraz niekorzystne zmiany klimatyczne w tym częste posuchy na wiosnę.

Nie ma już możliwości oficjalnego zastosowania desmedifamu który był składnikiem wielu skutecznych herbicydów zarejestrowanych w uprawie buraka cukrowego. Nie jest wykluczone w bliskiej przyszłości wycofanie następnych substancji czynnych. Skutecznym rozwiązaniem jest nowa technologia CONVISO® SMART. Ten innowacyjny system odchwaszczania plantacji buraków stanowi realną alternatywę w momencie wycofywania herbicydów stosowanych w dotychczasowych programach walki z zachwaszczeniem. Składa się z dwóch elementów: odmiany SMART® KWS tolerancyjnej na herbicyd zawierający dwie substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów ALS i dedykowanego herbicydu CONVISO® ONE.

Jego zaletami są:

zwalczanie szerokiego spektrum uciążliwych chwastów jedno- i dwuliściennych (w tym burakochwastów),

mniejsza liczba aplikacji: tylko 2 zabiegi w odstępie 10-14 dni,

szeroki przedział czasowy aplikacji umożliwiający przeczekanie niesprzyjających warunków do oprysku,

ograniczenie zużycia środków produkcji m.in. paliwa oraz wody,

brak fitotoksyczności preparatu na odmiany tego typu nawet przy przekroczeniu dawki, co zapobiega opóźnieniu w wegetacji roślin.

Od 2019 roku firma KWS oferuje na polskim rynku odmiany buraka przeznaczone do tej technologii. Znajdują one uznanie coraz większej liczby plantatorów. W nadchodzącym sezonie oferujemy trzy odmiany tego typu. Pierwsza z nich to SMART GLADIATA KWS już sprawdzona na polach produkcyjnych, gdzie potwierdziła swój wysoki potencjał plonotwórczy. SMART LATORIA KWS jedyna na rynku odmiana SMART zarejestrowana w Polsce z tolerancją na mątwika burakowego. Wybierając tę odmianę można zastosować ten innowacyjny system odchwaszczania plantacji buraków także na glebach zasiedlonych przez tego szkodnika. Cechuje ją wysoki plon korzeni i średnia zawartość cukru. W styczniu 2022 roku została zarejestrowana w Polsce SMART PERLA KWS. Odmiana w doświadczeniach wykazała się dużym plonowaniem. Reprezentuje typ normalny. Wyróżnia ją bardzo dobry wigor na początku wegetacji i duża odporność na chwościka buraka.

W ostatnich latach zwiększa się zagrożenie plantacji przez chwościka buraka. Skrócony płodozmian, coraz bardziej powszechna uprawa bezorkowa, wycofywanie substancji czynnych oraz pojawianie się ras Cercospora beticola odpornych na fungicydy to główne czynniki sprzyjające tej chorobie. W bieżącym sezonie praktycznie od początku czerwca do połowy sierpnia występował poważny niedobór opadów co nie sprzyjało rozwojowi patogenu. Dopiero opady które pojawiły się w drugiej połowie sierpnia przyczyniły się do dość gwałtownego rozprzestrzenienia się choroby na plantacjach buraka.

Najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania epifitozie chwościka jest stosowanie odmian odpornych na chorobę. Odmiany najbardziej odporne na chwościka charakteryzowały się niestety niższą plennością. Dlatego w uprawie obecnie przeważają odmiany dobrze plonujące o umiarkowanej odporności na ten patogen i wymagające intensywnej ochrony fungicydowej. Firma KWS zwraca szczególna uwagę w pracach hodowlanych na uzyskanie odporności roślin przy zachowaniu wysokiej plenności i cukrowości odmian. W ofercie naszej firmy pojawiły się odmiany CR+ które przełamuje negatywną korelację odporności na chwościka buraka i zdolności plonotwórczej. Pierwsza zarejestrowana w Polsce odmiana tego typu ADELKA KWS trafiła na plantacje już w bieżącym sezonie. W doświadczeniach rejestrowych uzyskała najwyższy plon technologiczny cukru wśród wszystkich odmian zarejestrowanych w 2021 roku. Wykazała bardzo duży plon korzeni przy wysokiej zawartości cukru i znakomitą zdrowotność roślin. Najnowsza wśród odmian CR+ to VIOLA KWS. Odmiana w typie normalnym. Numer jeden wśród odmian zarejestrowanych w 2022 roku jeśli chodzi o plon cukru i korzeni. To odmiana o najwyższej na rynku odporności na chwościka buraka. Cechuje ją bardzo dobry wigor na początku wegetacji i wyrównanie morfologiczne roślin.

Decyzja o uprawie odmian CR+ pozwoli plantatorom zmniejszyć liczbę zabiegów ochrony fungicydowej. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika że nawet w warunkach silnej presji chwościka wystarczył tylko jeden zabieg przeciwko tej chorobie. Był on wykonany znacznie później niż na innych odmianach gdyż pierwsze objawy choroby wystąpiły również z opóźnieniem. Nie bez znaczenia jest także zmniejszenie ilości materiały infekcyjnego czyli porażonych liści pozostających na przyszły sezon wegetacyjny.

Firma KWS pracuje nad wyhodowaniem odmian łączących wszystkie wymienione pozytywne cechy tj. CR+, CONVISO® SMART oraz tolerancję na nicienie.

Materiał Partnera KWS