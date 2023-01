Chleb z mąki ze świerszczy? Jest zgoda Komisji Europejskiej

Chleb, pizza albo ciastka z mąki ze świerszczy? Teraz będzie to możliwe. Żywność na rynku Unii Europejskiej za sprawą zgody Komisji Europejskiej od 24 stycznia będzie można produkować z proszku ze świerszcza domowego.

Jak podaje Rzeczpospolita, zezwolenie na stosowanie mąki ze świerszczy do wyrobów spożywczych otrzymała firma Cricket One Co. po prawie 3 latach od złożenia wniosku. Komisja Europejska uznała, że tenże półprodukt jest bezpieczny, a zezwolenie obowiązywać będzie przez 5 lat.

Jak informuje Rzeczpospolita, niebawem pozwolenie na spożywcze wykorzystanie tego owada może dostać więcej firm.

Świerszcz domowy pierwotnie występował w północnej Afryce i południowo-zachodniej Azji, jednak obecnie powszechnie występuje także w Europie, a ich hodowla jest relatywnie prosta.