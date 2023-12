Chińczycy nie kupują, cena pszenicy w dół. Ceny zbóż na światowych giełdach 11.12.2023

W poniedziałek cena pszenicy w kontraktach na marzec spadła w Paryżu, choć straty za oceanem były o wiele wyższe. Choć nieznacznie, to na Matifie zyskał wczoraj rzepak.

Pszenica straciła 2 EUR/t a jej cena spadła do 228,25 EUR/t. W Chicago było to odpowiednio 22,25 ct/bu i 609,5 ct/bu (208 EUR/t). To przede wszystkim wynik realizacji zysków, bowiem w poniedziałek nie było sygnałów o zakupach ze strony Chin, które tak ochoczo kupowały amerykańską pszenicę w zeszłym tygodniu. W Europie nadzieję budzą przetargi algierski i tunezyjski, choć zapewne gdyby nie słabnące euro, spadek byłby jeszcze większy.

Między innymi ze względu na słabnące euro i wzrost cen oleju palmowego do strat nie doszło na rynku rzepaku, który zdrożał wczoraj o 4,25 EUR/t do 445,75 EUR/t.

Kontrakt marcowy na kukurydzę w Chicago stracił 4 ct do 481,5 ct/bu (176 EUR/t), zaś na Matif cena spadła o 0,25 EUR/t do 201 EUR/t.

– Na kukurydzę z jednej strony wpływ miał słabszy rynek pszenicy, ale także lepsze wyniki zbiorów w Chinach. Według Narodowego Biura Statystycznego w poniedziałek Chiny zebrały w tym roku rekordowe zbiory kukurydzy, o 4% wyższe niż w roku ubiegłym – informuje serwis Kaack.

Produkcja kukurydzy w Państwie Środka wg tamtejszego resortu rolnictwa to 288,84 mln ton.

Źródło: Kaack