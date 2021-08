Ceny zbóż na światowych giełdach ciągle rosną. Czy będą rosły nadal?

Miniony tydzień upłynął pod znakiem wzrostu cen zbóż zarówno na giełdzie w Paryżu jak i w Chicago. Chociaż zbiory na półkuli północnej wciąż trwają, to wiele wskazuje na to, że będą one rosły nadal.

Wszystko to przez niższe zbiory pszenicy jarej. W USA, Kanadzie i Rosji uprawy pszenicy zostały dotknięte suszą, co powoduje mniejsze niż oczekiwane zbiory, zatem odbije się także na cenach. Pszenica w Europie z kolei będzie gorszej jakości, ponieważ dokończeniu zbiorów przeszkadza kapryśna pogoda. W stosunku do zeszłego miesiąca, notowania pszenicy z nowych zbiorów wzrosły w Paryżu o 15,8 proc., zaś w Chicago o 16%.

Dobre ceny osiąga także kukurydza, co jest wypadkową rosnących cen pszenicy; kontrakty na nowy zbiór wyceniane są w Paryżu na 213,5 EUR/t, zaś w Chicago na 264,3 USD/t, co stanowi wzrost w ujęciu miesięcznym o odpowiednio 0,5 i 8,9 proc.

Źródło cen: e-WGT