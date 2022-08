Ceny zbóż 09.08.2022: Oczekiwania cenowe wysokie, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzepak i pszenicę

W trakcie żniw niewiele dzieje się na krajowym rynku zbóż. Rolnicy zajęci zbiorami nie maja czasu na odwiedzanie skupów. Ceny oferowane przez podmioty skupowe też nie zachęcają do sprzedaży. Nikt w tych trudnych dla rolnictwa czasach nie chce stracić przez pochopnie podjęte decyzję.

– Żniwa w kraju minęły już półmetek. W ofertach sprzedaży pojawia się coraz więcej zbóż. Oczekiwania cenowe klientów są bardzo wysokie, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzepak i o pszenicę konsumpcyjną – informuje Renata Barczyk, analityk z Internetowej giełdy Rolnej e-WGT.

Obecnie za tonę pszenicy konsumpcyjnej można otrzymać od 1375 do 1740 złotych, a za paszowej od 1280 do 1580 złotych.

Żyto konsumpcyjne ,,chodzi’’ w cenie od 1000 do 1340 zł/t, jęczmień browarny od 1100 do 1540 zł/t, a owies konsumpcyjny od 1000 do 1250 zł/t.

Natomiast rzepak skupowany jest w cenie od 2900 do 3080 złotych za tonę, a kukurydza od 1180 do 1410 zł/t.

Ceny zbóż uzależnione są od miejsca położenia punktu skupowego, a przede wszystkim od jakości dostarczonego ziarna, a z tym bywa różnie.