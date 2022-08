Ile płacą za pszenicę w krajach Unii Europejskiej?

Według danych Komisji Europejskiej, różnice w cenach pszenicy konsumpcyjnej w zależności od państwa wspólnoty są dość znaczące. Z dostępnych danych można stwierdzić, że ostatnio najmniej za ziarno płacono u naszych północno-wschodnich sąsiadów – na Litwie.

Z danych opublikowanych za 18 sierpnia br. wynika, że na Litwie płacono zaledwie 282 EUR/t. Nieco wyższa stawka obowiązywała w Czechach – 294 EUR/t. Pierwszym krajem, w którym stawka przekroczyła 300 EUR/t była Rumunia, gdzie płacono 306 EUR/t. Następna była Słowacja – 315 EUR/t. Stawki w innych krajach dla których opublikowano dane o cenach były już sporo wyższe – w Bułgarii i w Niemczech płacono po 332 EUR/t, w Irlandii 335 EUR/t, na Węgrzech 341 EUR/t, a Holandii 345 EUR/t. Najwięcej płacono w Portugalii – 365 EUR/t.

Jak na tym tle wypadają ceny w Polsce? 18 sierpnia za pszenicę konsumpcyjną płacono u nas od 1400 do 1710 zł/t, co w przeliczeniu na euro po kursie z tego dnia daje od 296 do 361 EUR/t.