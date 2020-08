Ceny tuczników idą w górę

Wreszcie niezłe wiadomości dla producentów trzody chlewnej. Ceny tuczników w Polsce ostatnio wzrosły.

Obecnie w skupach za kilogram żywca wieprzowego płacą od 3,90 – 5,20 złotych (średnia cena – 4,65 kg/zł).

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej mniejsza podaż świń rzeźnych na rynku wynika z ograniczonego importu prosiąt z Danii w maju 2020 r. o 13% r/r oraz o 8% m/m.

– W maju br. obawy związane z pandemią Covid-19 oraz niepewność na rynku wieprzowiny skłoniły niektórych producentów świń do wstrzymania produkcji. W rezultacie obecna cena w niektórych zakładach zbliżyła się do ceny niemieckiej. Jednakże średnio dla kraju cena tuczników jest ok. 8 centów niższa niż w Niemczech (1,47 €/kg) – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes KZP – PTCH.

Zdaniem analityków z Rabobanku z powodu epidemii afrykańskiego pomoru świń światowa produkcji wieprzowiny w 2020 r. spadnie o 8% r/r Największy spadek prognozowany jest w Chinach (– 17%), na Filipinach (-9%) i Wietnamie (-8%).