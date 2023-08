Ceny rzepaku nieśmiało, ale rosną. Ceny rzepaku 25.08.2023

W najnowszym zestawieniu KZPRiRB dotyczącym cen rzepaku widzimy w większości korekty w górę. Nie są to duże podwyżki, ponieważ sięgają zwykle ok. 20 zł/t, ale grosz do grosza i będzie kokosza.

Umowy na warunkach krajowych. Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40 proc. Ceny netto w zł/t za standardowy rzepak technologiczny- wilgotność 9 proc., zanieczyszczenia 2 proc., zaolejenie 40 proc.

ADM Czernin – 2010 listopad (1955* listopad) magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 2020 listopad (1965* listopad) magazyn kupującego

Agrolok Osiek – 1840 (1870*) magazyn kupującego

Bastik – 1840 (1870) magazyn kupującego

Bielmar – 1860 magazyn kupującego

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1965 (1930*) magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 1850 magazyn kupującego

Komagra (Kosów Lacki) – 1885 magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne) – 1860 magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – 1885 magazyn kupującego

ZT Bodaczów – Viterra – 1935 październik (1860 październik*) magazyn kupującego

Agrii – 1850-1950 (1750-1850*) w zależności od regionu

Agro-Mat – 1880 magazyn kupującego

Agro AS – 1880 (1850*) magazyn kupującego

Agrotim Katolik – 1800 magazyn kupującego

Chemirol Kruszwica/Czernin – 1910 (1850*) magazyn kupującego

Lechpol Szubin – 1880 magazyn kupującego

Pol Tor – 1800 magazyn kupującego

Procam – — magazyn kupującego

Osadkowski – 1880 (1850*) w zależności od regionu

Legenda: *- warunki niemieckie

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 25 sierpnia 2023 r.