Ceny kukurydzy na giełdzie w Chicago wciąż niskie. Spada potencjał eksportowy Brazylii

Na giełdzie w Chicago kukurydza z kontraktu grudniowego nadal w cenie 175,50 EUR/t. Prognoza zbiorów kukurydzy w Brazylii i potencjał eksportowy spadają.

Na giełdzie CBoT w Chicago najczęściej notowany grudniowy (2023) kontrakt zamknął się w czwartek stratą 7 ct przy cenie 475,25 ct/bu (175,50 EUR/t) i aktualnie pozostaje na tym poziomie. Listopadowy kontrakt na Euronext także zamknął się w czwartek ze spadkiem o 0,75 EUR do 208,25 EUR/t.

Dane USDA dotyczące tygodniowej sprzedaży eksportowej kukurydzy wykazały ilość 567 tys. t i było to w dolnej granicy zakresu oczekiwań analityków. W swoim miesięcznym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa IGC podniosła prognozę światowych zbiorów kukurydzy w sezonie 2023/24 o 1 mln t do 1222 mln t w porównaniu z prognozą z sierpnia. USDA spodziewała się zbiorów na poziomie 1214,3 mln t we wrześniowym raporcie WASDE.

Brazylijska produkcja kukurydzy w sezonie 2023/24 szacowana na 119,0 mln t, czyli o 12 mln t mniej niż w roku poprzednim. Całkowita powierzchnia upraw kukurydzy spadła w tym kraju o 4,8% do 21,2 mln ha. Prognoza zbiorów zakłada spadek plonów kukurydzy w całym kraju w porównaniu do roku poprzedniego o 4,6% i ograniczenie potencjału eksportowego. Brazylijskie Krajowe Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia (CONAB) szacuje eksport kukurydzy na 38,0 mln t w 2024 r., w porównaniu z 52 mln t w 2023 r. Analitycy podają, że ceny pozostaną niskie w pierwszej połowie 2024 r., ale poprawią się w drugiej (ma wzrosnąć popyt, przy ograniczonej podaży surowca).