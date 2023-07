Cena za ratunek korytarza zbożowego. Unia poluzuje sankcje?

Jak poinformował Financial Times, Unia Europejska może być skłonna, aby dać Rosjanom możliwość dostępu do międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT w zamian za przedłużenie umowy zbożowej.

Zgodnie z założeniami, rosyjski bank obsługujący transakcje w handlu zbożem – Rosselkhozbank – mógłby stworzyć filię, która miałaby dostęp do systemu płatniczego SWIFT.

Obecnie dostęp do systemu SWIFT wydaje się być najważniejszym celem Rosjan, który chcieliby zrealizować przy okazji przedłużania umowy zbożowej; niemożność obsługiwania transakcji za pośrednictwem SWIFT-a jest nie lada problemem dla największego przecież na świecie eksportera zbóż.

Potwierdził to ostatnio wysłannik Rosji przy ONZ Giennadij Gatiłow.

– Rosja wielokrotnie przedłużała umowę w nadziei na pozytywne zmiany. Jednak to, co teraz obserwujemy, nie daje nam podstaw do wyrażenia zgody na utrzymanie status quo – stwierdził w wywiadzie dla Izwiestii.

Jak na razie rewelacji Financial Timesa nie skomentowały ani Kreml, ani Komisja Europejska.