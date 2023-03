Cena pszenicy na niebezpiecznie niskich poziomach, a perspektyw na podwyżki brak: Ceny zbóż 07.03.2023

Początek tygodnia przynosi dalsze spadki cen krajowych zbóż, a lokalnie, zwłaszcza na ścianie wschodniej, pszenica konsumpcyjna przebiła się już poniżej 1000 zł za tonę i nic nie wskazuje na to, by ceny mogły wzrosnąć.

Sytuacja na krajowym rynku jest obecnie bardzo trudna jeśli chodzi o ceny i jak przyznają sami skupujący, nie widać perspektyw, aby miała się ona w najbliższym czasie zmienić. Obecnie nie kwapią się oni do większych zakupów i bazują na posiadanych zapasach ziarna, realizują wcześniej zawarte kontrakty oraz dokupują ziarno na bieżąco, po niskich cenach.

Kolejnym problemem jest obecna na zachodzie kraju ptasia grypa, co wpływa na mniejsze wstawienia drobiu a to przekłada się na zmniejszoną produkcję pasz. Ponadto duży spadek pogłowia trzody chlewnej będzie dodatkowo w perspektywie całego 2023 r. wpływał na zmniejszone zapotrzebowanie a tym samym ceny, prognozują analitycy.

Te wszystkie czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 10 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1240 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1300 zł/t. Nie dziwi więc fakt, że na krajowym rynku ceny są bardzo niskie i ograniczają się do poziomów najczęściej 950–1180 zł/t.

Trochę lepsza jest sytuacja w przypadku jęczmienia, którego ceny w bieżącym tygodniu nie zmieniły się i najniższe stawki rozpoczynają się od 900 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł w przypadku zboża paszowego. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 900 zł/t do nawet 1390 zł/t. Nieco więcej niż za jęczmień paszowy kupujący są skłonni płacić za pszenżyto, gdzie minimalną ceną jest 900 zł a maksymalną 1130 zł/t.

Słabo prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 850 do 1000 zł/t, a paszowe od 800 do 990 zł/t.

Bardzo nisko wyceniany jest także rzepak. Co prawda stawki minimalne spadły nieznacznie i obecnie wynoszą 2140 zł/t, to w przypadku wycen maksymalnych zjazd cenowy jest duży bo obecnie skupujący nie chcą płacić więcej niż 2480 zł/t.

Rozczarowani mogą również być ci, którzy posiadają na sprzedaż suchą kukurydzę, gdyż ceny skupu tego gatunku również spadły i rozpoczynają się od 920 zł/t, a maksymalną ceną na chwilę obecną jest kwota 1150 zł/t.