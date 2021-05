Byk i jałówka zbiegły do lasu. Władze gminy Garwolin ostrzegają, że mogą być niebezpieczne

Władze mazowieckiej gminy Garwolin zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i terenach przyległych do lasów. Natknąć się w nich można na zdziczałe zwierzęta gospodarskie.

Chodzi o byka i jałówkę, które we wrześniu 2020 roku uciekły z jednego z gospodarstw rolnych na terenie gminy Borowie i do dzisiaj żyją na terenach leśnych, widziane były między innymi na terenie gmin Borowie i Miastków Kościelny, a podejmowane próby odłowienia nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

– Bardzo prawdopodobne jest, że zaginione zwierzęta będą w liczbie powiększonej o potomstwo i mogą przebywać na obszarach leśnych i terenach przyległych do lasów na terenie gmin: Borowie, Parysów, Miastków Kościelny i Garwolin.

Bytujące w środowisku naturalnym zwierzęta gospodarskie, w tym przypadku byk i jałówka, z biegiem czasu mogą nabrać zachowań charakterystycznych dla dzikich zwierząt. Nie można wykluczyć, że w sytuacji swojego zagrożenia mogą być agresywne wobec ludzi – napisano w oficjalnym komunikacie.

Władze Garwolina proszą osoby, które niesforne zwierzaki zauważą, o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu służbom porządkowym. Umożliwi to wsparcie działań właściciela zwierząt, zmierzających do ich odłowienia. Informację o miejscu spotkania zwierząt można przekazać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Garwolinie – na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 112.

Paweł Palica

Fot. garwolin.pl