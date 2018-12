Bayer przedstawia swoją wizję przyszłości rolnictwa

W gronie interesariuszy z obszaru rolnictwa, nauki, organizacji pozarządowych oraz ekspertów z całego świata, Bayer przedstawił swoją wizję przyszłości współczesnego rolnictwa. Firma podtrzymuje zobowiązania w zakresie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, których celem jest zapewnienie żywności dla szybko rosnącej populacji – bez ryzyka wyczerpania zasobów naszej planety.

– Rolnicy oczekują na innowacje, które pomogą im zwiększyć plony przy mniejszych nakładach oraz zapewnią należyty dostęp do bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i taniej żywności – dziś i w przyszłości – podkreślił Liam Condon, członek Zarządu Bayer i prezes Crop Science, podczas konferencji Future of Farming Dialogue 2018.

Future of Farming Dialogue to pierwsze tak duże wydarzenie, organizowane przez Bayer od momentu połączenia firm, które odbyło się 21 sierpnia. Gromadzi liderów opinii i pełen przekrój interesariuszy. Wspólnie dyskutują o tym jak sprawić, aby światowy system żywnościowy rozwijał się w sposób bardziej zrównoważony – dla dobra rolników, konsumentów i całej planety.

– Nasz świat stoi przed olbrzymimi wyzwaniami takimi, jak zmiany klimatyczne, ograniczoność zasobów naturalnych i rosnąca populacja – dodał Liam Condon. – Uważamy, że rolnictwo stanowi kluczowy element rozwiązania, a nasz utalentowany globalny zespół, dzięki odpowiedzialnej pracy i współdziałaniu z partnerami, poszukuje najlepszych odpowiedzi na te wyzwania.

Transformacja cyfrowa

Liam Condon zauważył, że transformacja cyfrowa jest jednym z motorów innowacji, umożliwiając rolnikom świeże spojrzenie na swoje pola i dostarczając im danych i przesłanek, pozwalających na podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji.

– Narzędzia cyfrowe ukształtowały szereg branż, w przypadku rolnictwa natomiast nadal dotykamy powierzchni ich możliwości. Moc nowych narzędzi cyfrowych oraz analityki danych umożliwia nam wspieranie rolników w zwiększaniu produktywności i zrównoważonym rozwoju.

W tym miesiącu The Climate Corporation, podmiot zależny Bayer, wprowadził na europejski rynek* wiodącą platformę cyfrowego rolnictwa Climate FieldView™. Platforma, dostępna również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Brazylii, pozwala rolnikom w łatwy sposób gromadzić dane polowe i dokonywać ich wizualizacji, analizować wydajność upraw, a także zarządzać ich zróżnicowaniem dzięki zindywidualizowanym planom nawożenia i zasiewów – w celu optymalizacji produktywności.

Obecnie – w ramach zaangażowania spółki we wspieranie rolników w zrównoważonym zwiększaniu wydajności dzięki narzędziom cyfrowym – Climate dostarcza drobnym gospodarstwom w Indiach informacji i porad w zakresie praktyki rolniczej za pośrednictwem pilotażowego oprogramowania FarmRise™ Mobile Farm Care. Firma zamierza wprowadzić FarmRise™ na rynek indyjski w 2019 r., planując w przyszłości poszerzyć zasięg o Azję, Afrykę i Amerykę Południową.

Innowacje

Platforma cyfrowa Climate to tylko jeden z wielu przykładów innowacji, które Bayer zamierza dostarczyć rolnikom. – Tysiące naszych pracowników na całym świecie prowadzi prace badawczo-rozwojowe przy udziale specjalistów w dziedzinie hodowli, biologii, chemii i analityki danych – powiedział Bob Reiter, nowy dyrektor ds. badań i rozwoju w dziale Crop Science. – Wiem, że ich pomysłowość, duch współpracy i pasja do odkrywania pomogą w stworzeniu skrojonych na miarę rozwiązań dla rolników, przyczyniając się zarazem do pomyślności naszej firmy. Do przełomowych innowacji zawsze dochodzi na styku różnych dyscyplin naukowych.

Przeznaczony do wprowadzenia na rynek w 2019 r. vayego™, środek owadobójczy do stosowania nalistnego i doglebowego w uprawach ryżu, kukurydzy i ogrodnictwie, stanowi innowację w dziedzinie środków ochrony roślin. Oferuje on rolnikom szerokie i wieloaspektowe korzyści w zakresie zwalczania niszczycielskich gąsienic oraz niektórych gatunków chrząszczy i owadów ssących.

W najbliższym czasie do obrotu trafi m.in. szereg odmian nasion, opracowanych w celu odstraszania szkodników i współdziałających ze środkami ochrony roślin, aby zapewnić optymalne plony z każdego hektara. Innowacje te obejmują: zabezpieczone przed działalnością owadów nasiona soi drugiej generacji (kolejna generacja środka Intacta RR2 PRO™) oraz bawełnę, zwalczającą zmieniki i wciornastki. Zespół badawczo-rozwojowy ds. nasion warzyw dostarcza również ponad 200 nowych odmian 20 roślin uprawnych, aby zwiększyć swobodę wyboru rolników i konsumentów na całym świecie.

Zrównoważony rozwój

Sama innowacja technologiczna jest jednak niewystarczająca, aby pomóc światu sprostać przyszłym wyzwaniom w rolnictwie. – Pragnąc istotnie przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ musimy zadbać o to, abyśmy – skoncentrowani na innowacji – nie poprzestawali jedynie na nowinkach technologicznych, lecz zwrócili uwagę również na innowacje społeczne, które sprzyjają prawdziwie zrównoważonemu, wszechstronnemu rozwojowi społeczności lokalnych – powiedział Jesus Madrazo, nowy dyrektor ds. rolnictwa i zrównoważonego rozwoju w dziale Crop Science. – Kiedy myślę o zrównoważonym rozwoju, poszukuję na przykład sposobu, jak pomóc zarówno drobnym gospodarstwom w Afryce, jak i wielkim plantatorom soi w Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii w ochronie ich pól, by mogli pozostawić je kolejnemu pokoleniu w lepszym stanie niż ten, w którym je zastali – powiedział Madrazo.

Firma podkreśla również swoje silne zaangażowanie na rzecz transparentności. Udostępniając wyniki badań nad bezpieczeństwem środków ochrony roślin, Bayer pragnie pokazać kulisy procesu rejestracji produktów oraz analiz ich bezpieczeństwa. Zdaniem Madrazo, zaufanie społeczne stanowi czynnik umożliwiający dalsze innowacje – jest głęboko przekonany, że transparentność stanowi podstawę budowy tego zaufania.

Więcej na temat wizji nowoczesnego rolnictwa wg Bayer na stronie: https://www.bayer.com/en/advancing-together.aspx

* Dostępny w App Store we Francji, Niemczech, na Ukrainie, w Rumunii, Włoszech i Hiszpanii, a przyszłości również w kolejnych krajach.

Źródło: Bayer