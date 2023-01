Nowy insektycyd rzepaku od Bayer. Co jeszcze przygotowała firma na sezon 2023?

Jak co roku w styczniu firma Bayer zaprezentowała swoje nowości. Na sezon 2023 przedstawiła nowe rozwiązania w ochronie roślin, zaprezentowano platformę cyfrową FieldView oraz poinformowano o uruchomieniu e-sklepu firmy Bayer, gdzie już od tego roku rolnicy będą mogli zaopatrzyć się w ziarno kukurydzy.

– 2023 rok to dla polskiego rolnictwa szereg wyzwań związanych z postępującymi zmianami w przepisach europejskich, nową WPR, wzrostem cen środków produkcji czy inflacją. Dziś – nawet bardziej niż w przeszłości – rolnicy muszą produkować więcej zużywając mniej. W Bayer wierzymy, że transformacja w stronę rolnictwa zrównoważonego jest odpowiedzią na te wyzwania i w tym kierunku wspieramy rolników. Dostarczamy nowe odmiany roślin, nowoczesne rozwiązania w ochronie roślin, wspierane przez rozwiązania cyfrowe, które pozwalają zoptymalizować nakłady finansowe, zapewniając zysk ekonomiczny gospodarstwa – mówi Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

Sivanto Energy – nowy insektycyd w rzepaku

Już tej wiosny, rolnicy będą mogli zaopatrzyć się w nowy insektycyd do ochrony rzepaku przed szkodnikami. Jest nim Sivanto Energy – to połączenie dwóch substancji czynnych o różnym sposobie działania w roślinie. Dobrze znana deltametryna o szybkim działaniu kontaktowym na szkodniki. Jej obecność zapewnia dobrą skuteczność zwalczania agrofagów w chłodniejszym okresie wczesnej wiosny. Flupyradifuron zaś to składnik o działaniu systemicznym, który zdolny jest do przemieszczania się w roślinie i wydłużania czasu działania preparatu. Ta nowa substancja została po raz pierwszy zastosowana w nalistnej ochronie rzepaku przed szkodnikami. Substancje czynne w preparacie są uzupełnione o koformulanty, które powodują dobrą rozpuszczalność preparatu w roztworze cieczy roboczej oraz polepszają wnikanie preparatu do rośliny. Dzięki temu Sivanto Energy dobrze sprawdza się w zwalczaniu szkodników i przeciwdziałaniu narastania odporności.

Uzyskana rejestracja dotyczy zarówno rzepaku ozimego jak i jarego. Sivanto Energy zwalcza między innymi takie szkodniki jak: chowacz czterozębny i brukwiaczek, słodyszek rzepakowy oraz szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik i pryszczarek kapustnik.

Jak stosować Sivanto Energy

W sezonie można wykonać dwa zabiegi, jednak nie kolejno po sobie.

Pierwszy zabieg – BBCH 30‑57 jest podzielony w zależności od pojawiających się szkodników:

• chowacze łodygowe: zabieg w terminie od fazy wzrostu pędu głównego do początku rozwoju pąków kwiatowych,

• słodyszek rzepakowy: w okresie od początku fazy rozwoju pąków kwiatowych do fazy, gdy widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe na kwiatostanach bocznych, nie mniej niż 10 dni przed początkiem kwitnienia. Drugi zabieg: Jest polecany na szkodniki łuszczynowe, tuż po ich wystąpieniu na roślinach rzepaku, od początku do końca fazy rozwoju łuszczyn (BBCH 71‑79).

Maksymalna zalecana dawka produktu dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,75 l/ha, a do zwalczania szkodnikiów łuszczynowych 0,5 l/ha. Odstęp między zabiegami musi wynosić

co najmniej 14 dni. Preparat sprzedawany będzie w opakowaniach 5 litrowych.

Nowości Bayer do ochrony zbóż

Ponadto firma Bayer przygotowała na najbliższy sezon wiosenny dwa fungicydy do ochrony zbóż. Produkty wyróżniają się wysoką elastycznością dawki oraz wysoką skutecznością.

Delaro Forte to następca dobrze znanego Delaro 325 SC. Nowy produkt otrzymał dodatkową substancję czynną, spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego. Nowy trzyskładnikowy preparat o wzajemnie uzupełniających się substancjach protiokonazol 93,3 g/l, trifloksystrobina 80 g/l i spiroksamina 107 g/l wykazuje silny efekt synergii działania, co zapewnia odpowiednie rezultaty bez konieczności wykonywania mieszanin z innymi preparatami.

W ekonomicznym programie ochrony firmy Bayer poleca się go do pierwszego zabiegu T-1, w którym skutecznie zabezpieczy przed łamliwością podstawy źdźbła, mączniakiem prawdziwym oraz septoriozami.

Cayunis zapewni skuteczną ochronę liści w drugim zabiegu. Jest to preparat o szerokim zakresie stosowania zawierający również trzy składniki: biksafen 75 g/l, trifloksystrobinę 100 g/l i spiroksaminę 150 g/l.

Matendo Duo to nowy herbicyd oparty na 2 substancjach czynnych: dobrze znanym diflufenikanie oraz nowej substancji w ochronie zbóż: aklonifenie.

Mechanizm działania aklonifenu polega na blokowaniu syntezy plastochinonu, w związku z czym zakłócany jest proces fotosyntezy w roślinie. Z jej udziałem można zwalczać chwasty, które uodporniły się na inhibitory ALS czy inhibitory ACCazy.

E-sklep Bayera

W celu ułatwienia dostępu rolnikom do portfolio produktów, firma Bayer otworzyła od tego roku sklep internetowy, w którym rolnicy mogą bezpośrednio zaopatrzyć się w nasiona kukurydzy DEKALB. To pierwsza taka platforma firmy Bayer w Europie. W przyszłości planowana jest możliwość zakupu nasion rzepaku DEKALB.

FieldView

Bayer oferuje również platformę cyfrową FieldView, która pozwala rolnikom na optymalizację kosztów i maksymalizację plonów w duchu rolnictwa zrównoważonego, dzięki takimi funkcjom, jak np. zmienna norma wysiewu, zmienne nawożenie, automatyczna rejestracja danych, mapy zdrowotności czy analiza danych. Dostępny jest również FieldView Yield Kit do mapowania plonu, który można zamontować praktycznie na dowolnym kombajnie, bez względu na rok jego produkcji, markę oraz model.