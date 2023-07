Nowy szef Bayer na Europę Środkowo-Wschodnią

Z początkiem lipca br. Laércio Bortolini objął funkcję dyrektora dywizji Crop Science firmy Bayer dla Polski, Czech, Słowacji i krajów bałtyckich, utrzymując dotychczasową pozycję szefa w Ukrainie. Z Warszawy zarządza zespołem blisko 600 pracowników.

Zespół Crop Science odpowiada za pozycję rynkową i rozwój oferty firmy dla rolnictwa – środków ochrony roślin, nasion, zapraw nasiennych, a także rozwiązań cyfrowych dla gospodarstw. Laércio Bortolini zastąpił Antoine’a Berneta, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego dywizji Crop Science firmy Bayer w Kanadzie.

Bortolini związany jest z firmą Bayer od 4 lat. Dotychczas pełnił fukcję szefa dywizji Crop Science w Ukrainie (którą to funkcję utrzymuje). Wcześniej przez 18 lat zajmował stanowiska menedżerskie w Monsanto, przejętym następnie przez firmę Bayer. Karierę zaczynał od zarządzania gospodarstwem rolnym.

– Bayer inwestuje ponad 3 miliardy euro rocznie w badania i rozwój aby zapewnić rolnikom innowacyjne rozwiązania, pozwalające im zwiększyć produkcję w sposób zrównoważony, zgodnie z naszą wizją #Hunger for None i konceptem #ForBetter. Bayer to nie tylko szerokie portfolio i świetne produkty – mamy najlepszy zespół, a praca tu daje duże możliwości rozwoju. Wszystko to ogromnie mnie motywuje – mówi Laércio Bortolini.

Bortolini jest Brazylijczykiem. Ukończył studia z zakresu agronomii na Uniwersytecie Stanowym w Ponta Grossa, a także studia menedżerskie, zdobywając dyplomy MBA oraz EMBA. W ubiegłym roku wraz z rodziną zamieszkał w Warszawie.