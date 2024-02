Ardanowski: Rolnicy, pędźcie polityków. Wszystkich

– Sytuacja jest trudna, bo rolnicy walczą o przetrwanie, o to, żeby przetrwały gospodarstwa. Jeżeli będzie realizowana polityka unijna zarówno w postaci niszczenia rolnictwa europejskiego i zastępowania żywności europejskiej żywnością importowaną […] to rolnictwo w Europie […] po prostu upadnie – mówił dziś w radiowej Trójce w rozmowie z Beatą Michniewicz Jan Krzysztof Ardanowski.

– Rząd musi jakieś decyzje podjąć. Komisja Europejska bez ingerencji polskiego rządu, bez nacisku, nic nie zrobi. Pokazała już kilkanaście dni temu, że lekceważy stanowisko Polski, która domagała się, aby nie przedłużać bezcłowego importu, by jednak ustabilizować granicę i nie dopuścić do niszczenia rolnictwa, zostało to zlekceważone – zauważył były minister rolnictwa.

– Rolnicy oczekują wprost, żeby król Europy, bo tak się sam nazywał człowiek o ogromnych wpływach, przynajmniej z jego wypowiedzi to wynika, pan premier Donald Tusk sam się zaangażował, nie zwalał tego na ministra rolnictwa. To może być jakiś element gry wewnętrznej przed wyborami samorządowymi. Myślę, że Tusk będzie chciał zwalić na PSL i na ministra skądinąd dobrego i uczciwego jakim jest Siekierski, zwalić odpowiedzialność za rolnictwo. A minister rolnictwa, i mówię to z całkowitym przekonaniem, również jako były minister rolnictwa, nie ma narzędzi, które pozwoliłyby mu rozwiązać problem granicy importu, ba, szczelności granicy – dodawał.

Ardanowski w rozmowie zwrócił uwagę na problem importu zbóż z Rosji.

– Ja się jeszcze obawiam jednego i to może pierwszy raz to mówię. Z jednej strony rolnicy walczą o przeżycie; w tej chwili zagrożeniem jest to co idzie z Ukrainy, ale jest jakaś hipokryzja i gra ze strony również polityków brukselskich, którzy nie wprowadzili embarga na żywność z Rosji. Ona cały czas idzie w ogromnych ilościach do Unii Europejskiej; również jest to żywność, którą Rosjanie ukradli na Ukrainie która zalewa rynek unijny – zauważył.

Ardanowski słusznie zaapelował również o to, aby nie pozwolić na upolitycznienie rolniczych protestów.

– Również tu się toczy jakaś gra rosyjska i boje się i proszę rolników, z jednej strony pędźcie polityków, wszystkich, żeby nie było tak, że ci z obecnej władzy będą mówili “ale to PiS wszystkiemu winien”. PiS już karę poniósł, przegrał wybory, między innymi przez wycofanie się wsi z poparcia. […] Pędźcie polityków, żeby nie zostało to zakwalifikowane jako protest polityczny, bo przecież Platformie wręcz zależy na tym, żeby teraz przy protestach rolniczych pojawili się politycy PiS-u, bo wtedy to jest tak “to nie jest autentycznym bunt, protest polskich rolników, tylko sterowani przez PiS, więc nie musimy nic robić”. Natomiast nie dajcie też pola do podejrzeń, że jest to sterowane przez ruskich agentów, którzy chcą napuścić nas na Ukrainę – stwierdził.