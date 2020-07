Antyprzecięciowe znaczy bezpieczne

Rękawice antyprzecięciowe to jeden z podstawowych elementów wyposażenia pracowników, wykonujących zadania, które mogą być potencjalnie groźne dla zdrowia. Według Państwowej Inspekcji Pracy, najbardziej na niebezpieczeństwo są narażone dłonie. Żeby je odpowiednio chronić, warto używać profesjonalnych rękawic ochronnych o antyprzecięciowych właściwościach. Czy warto? Przekonaliśmy się testując kilka par antyprzecięciowych rękawic firmy Würth.

Rękawiczki antyprzecięciowe – kto powinien ich używać?

Rękawice antyprzecięciowe są odporne na przecięcia i bardzo wytrzymałe. Idealnie sprawdzą się w profesjach, w których pracownicy są narażeni na niebezpieczne kontuzje dłoni – chociażby tam, gdzie na co dzień stosuje się ostre narzędzia. Są powszechnie używane m.in. w: hutach szkła, zakładach produkcyjnych czy zakładach zajmujących się obróbką i przeróbką części metalowych, a więc jak najbardziej znajdą zastosowanie w przydomowych warsztatach, w których remontujemy nasze maszyny.

Jak rozpoznać stopień ochrony rękawic?

Norma EN 388:16 dotyczy odporności rękawic ochronnych na zagrożenia mechaniczne, takie jak: przecięcia, przekłucia, przetarcia, czy uderzenia. Określa także metodę testów, sposób oznakowania produktów oraz rodzaj informacji, które producenci muszą podać konsumentom. W 2016 roku, ze względu na nieprecyzyjne wyniki testów odporności na przecięcia oraz wynikające z nich problemy z klasyfikacją rękawic, znowelizowano tę normę. Zmiany skorygowały test COUP, opierający się na pomiarze wytrzymałości rękawic nożem okrągłym ze stałym naciskiem. Zmniejszono odległość, jaką przebywa ostrze, dzięki czemu nie stępia się ono tak szybko. Skutkuje to większą skutecznością próby i pozwala na dokładniejszą ocenę. Modyfikacja normy wprowadza dodatkowo możliwość przetestowania odporności rękawic metodą noża prostego. Ta technika również polega na próbach przecięcia z tym, że po każdym zetknięciu z materiałem ostrze jest wymieniane na nowe.

Odporność na przecięcia podawana jest ponadto w skali literowej na podstawie odporności na przecięcia nożem prostym z naciskiem wyrażonym w Niutonach, co obrazuje poniższa tabela:

Metoda badania zgodna z ISO 13997 Poziom A Poziom B Poziom C Poziom D Poziom E Poziom F Odporność na przecięcie nożem prostym (N) 2 5 10 15 22 30

Czyli im wyższy poziom oznaczenia literowego, tym wyższa odporność na przecięcie.

Spostrzeżenia z użytkowania rękawic Würth

W ofercie Würth można znaleźć rękawice antyprzecięciowe, które należą do II kategorii. Co to oznacza? Dostępne modele idealnie nadają się do lżejszych prac, czyli takich, w których ewentualne ryzyko skaleczenia nie wiąże się z poważniejszymi konsekwencjami. Mieliśmy okazję przetestować kilka modeli owych rękawic.

W-130 poziom B

Według informacji producenta, polecana jest do wszelkich prac wymagających podstawowego poziomu zabezpieczenia przed przetarciem tj: przepakowanie, serwisowanie, i obróbka materiałów o ostrych krawędziach.

W naszym redakcyjnym teście dała się poznać jako rękawica wygodna, zapewniająca dobry komfort termiczny nawet w upalne dni. Poziom ochrony B nie gwarantuje zabezpieczenia przed przecięciem przez ostre narzędzia przy dużym nacisku, jednak rękawice rekompensują to gwarantując bardzo dobre czucie. Na uwagę zasługuje ich dobra trwałość, natomiast minusem jest brak możliwości obsługi ekranów dotykowych.

W-220 poziom C

Zalecana zaleca je do prac wymagających podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne i przecięcia w środowisku mokrym i zaolejonym, co potwierdziły nasze testy. Nieco zawodzi ich trwałość. Na plus zaliczamy dobry chwyt i przyczepność do przedmiotów oraz możliwość obsługi ekranów dotykowych.

W-230 poziom C

Model przeznaczony do prac wymagających wysokiej odporności na uszkodzenia, jednak w warunkach suchych, w czym pomagają specjalne wypustki. Ich grubość może nieco przeszkadzać w bardzo precyzyjnych pracach, jednak zapewniają dobry komfort termiczny również w ciepłe dni. Plus za obsługę ekranu dotykowego.

W-300 poziom D

Zapewnia pewny chwyt w suchych warunkach. Nieco gorzej spisuje się w warunkach wilgotnych, jednak guma nie “rozpuszcza się” pod wpływem olejów i smarów. Charakteryzuje się wysoką odpornością na przecięcia (klasa D) i dobrym komfortem termicznym. Obsługuje ekran dotykowy.

W-410 poziom D

Rękawica o najwyższej odporności na przecięcia z testowanych. Nawet przy dość dużym nacisku trudno ją uszkodzić ostrym narzędziem, chyba że będzie to narzędzie kłujące. Wbrew pozorom gwarantują dobry chwyt i komfort, także termiczny. Są bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne i pozwalają na obsługę urządzeń mobilnych.

Podsumowanie

Wychodząc z założenia, że bezpieczeństwa nigdy za wiele, warto wykorzystywać rękawice antyprzecięciowe. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich warunków, jednak mogą być przydatne szczególnie w warsztacie, gdzie ryzyko uszkodzenia dłoni jest szczególnie wysokie. Podczas prac z naprawdę ostrymi narzędziami, jak chociażby noże pras czy przyczep rotorowych, warto postawić na rękawice o wyższej klasie wytrzymałości (np. W-410); rękawice o mniejszej klasie wytrzymałości zwykle lepiej sprawdzają się podczas prac precyzyjnych (np. W-130).