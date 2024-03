Ani Ukraińcy ani Komisja Europejska nie rozumieją polskich rolników

„Jeśli spojrzeć na tę sytuację, pojawia się wiele pytań. Przecież Polska już jednostronnie zakazała importu ukraińskiego zboża do samej Polski. Powstaje więc pytanie, dlaczego protestują przeciwko zbożu z Ukrainy, skoro jest już pod zakazem? Zakazać tego, co jest już zakazane?” – mówi komisarz UE ds. handlu Valdis Dombrovskis.

Portal internetowy Ukraińskiej Konfederacji Agrarnej – agroconf.org – opublikował wczoraj rozmowę z Pavlo Kovalem, dyrektorem UAK, zatytułowaną: „UE obiecała embargo na rosyjskie towary, ale okazało się, że nałożyła embargo na ukraińskie produkty rolne. I tak mija rok”. Rozmowa skupia się na pretensjach wobec polskich rolników blokujących przejścia graniczne z Ukrainą i żądających embarga na produkty rolne z tego kraju.

Koval przypomina, że decyzja UE o niestosowaniu zakazu importu produktów rolnych z Rosji została podjęta w roku 2022, gdy nikt nie wiedział, jak się rozwinie sytuacja. Dyrektor UAK nie uważa tej decyzji za racjonalną, a jeszcze mniej zrozumiałe jest, wg niego, przyjęcie unijnego embarga na produkty ukraińskie (do 5 państw UE – red.), podtrzymywanego przez Polskę do dziś.

„ (…) jeśli zwrócimy uwagę na wydarzenia z 2023 r., a zwłaszcza na tak zwany przypadek polski, jak go nazywamy tutaj na Ukrainie, z blokowaniem, to dzisiaj ci sami europejscy urzędnicy nie rozumieją sytuacji: skoro Polska jednostronnie zakazała importu zboża z Ukrainy na swój obszar celny, to jakie inne żądania mają polscy rolnicy wobec Ukrainy? – pyta Pavlo Koval.

Koval zwraca przy tym uwagę na fakt, że równolegle z zakazem importu zbóż z Ukrainy importuje się na obszar celny Polski – który jest obszarem celnym UE – zboże z Rosji.

Agroconf przytacza w tym kontekście wypowiedź komisarza UE ds. handlu Valdisa Dombrovskisa, która padła w wywiadzie dla ukraińskiej agencji prasowej UNIAN. Dombrovskis pyta tam (z uśmiechem, jak zaznacza agencja), jak UE może zakazać importu zboża z Ukrainy do Polski, skoro taki zakaz już obowiązuje?

Pytany przez dziennikarkę, „czy można przewidzieć, w jakiej perspektywie granica ukraińsko-polska będzie nadal odblokowana?” Dombrovskis odpowiada:

„Cóż, sądzę, że gdyby do tej sytuacji podejść racjonalnie, to już zostałaby ona rozwiązana. To nie jest jakiś problem nierozwiązywalny. Widzimy to na przykładzie Rumunii, która przy udziale Komisji Europejskiej wprowadziła model wprowadzania zezwoleń na eksport. I widzimy, że to działa”.

Jak widać, zarówno Ukraińcy jak i Komisja Europejska nie rozumieją przyczyn protestów polskich rolników.