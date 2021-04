Akademia Żywienia Roślin: Po czym rozpoznać niedobór potasu?

Potas jest pierwiastkiem najszybciej pobieranym po azocie, szczególnie przez młode rośliny, w których występuje szybki przyrost tkanki twórczej korzeni i łodyg. Zawartość tego pierwiastka może u nich sięgać nawet kilku procent suchej masy, natomiast ilość pobieranego potasu może znacznie przewyższać potrzeby pokarmowe roślin. Roślina potrzebuje potasu przez cały okres wegetacji, jednak różnice dotyczą ilości pobieranego składnika pokarmowego i intensywności tego procesu.

Największe zapotrzebowanie roślin na potas występuje w fazie wzrostu wegetatywnego. Pomimo, że dynamika pobierania jonów potasowych przez rośliny w trakcie wzrostu i rozwoju maleje, bardzo ważne jest zaopatrzenie ich w ten składnik pokarmowy, zarówno w początkowym, jak i w późniejszym okresie wzrostu.

Objawy niedoboru potasu w roślinach

Uprawa roślin na glebach ubogich w potas przyswajalny wiąże się z wystąpieniem objawów niedoboru tego składnika pokarmowego. Pierwsze objawy niedoboru potasu nie są widoczne gołym okiem. Przy przedłużającym się deficycie tego makroskładnika pojawiają się chlorozy dolnych liści, w związku z tym, że potas podlega przemieszczaniu z liści starszych do organów, w których jest najbardziej potrzebny. Narusza to w liściach starszych równowagę osmotyczną, wskutek tego tracą one wodę najpierw ze swoich brzegów i między żyłkami.

Objawy niedoboru potasu widoczne są w postaci chlorozy i rdzawych przebarwień, które to pojawiają się na początku na wierzchołkach blaszki liściowej, a w dalszej kolejności rozszerzają się wzdłuż brzegów. W wyniku narastającego niedoboru tego makroskładnika dochodzi do przekształcenia zmian chlorotycznych w nekrotyczne żółtawobrązowe plamy, które występują na wierzchołkach i krawędziach starszych liści, których brzegi zwijają się zwykle ku dołowi. Przy pogłębiającym się deficycie tego pierwiastka dochodzi do więdnięcia i obumierania liści, które często pozostają na łodydze.

U zbóż i innych roślin jednoliściennych (trawy) na brzegach i wierzchołkach starszych liści widoczne są żółtozielone do czerwonobrązowych zabarwień. Dochodzi do pofałdowania górnej części blaszki liściowej i jej spiralnego zwijania z widocznymi objawami więdnięcia.

W rzepaku przy deficycie potasu dochodzi do wytworzenia przez roślinę cienkich łodyg, następuje zmniejszenie wielkości liści oraz ich niebieskozielone zabarwienie. Liście dodatkowo są pofałdowane, a blaszka liściowa jest przygięta w dół. Na liściach starszych widoczna jest chloroza i zmiany nekrotyczne, a w dalszej kolejności liście brunatnieją i obumierają.

W przypadku kukurydzy przy niedoborze potasu dochodzi do ograniczonego wytwarzania kolb, przy czym szczególnie w wierzchołkowej części kolby dochodzi do słabego zawiązywania i wzrostu ziarna.

U buraka cukrowego początkowym objawem niedoboru potasu jest ciemnozielona aż do niebieskiej barwa liści, które są węższe od normalnych. Na brzegach starszych liści pojawiają się zmiany nekrotyczne, a następnie dochodzi do ich więdnięcia. Na liściach widoczne są żółte, a później brunatne wklęsłe plamy, które brązowieją obejmując całą blaszkę liściową. W konsekwencji tego dochodzi do opadania liści.

W warunkach deficytu potasu w uprawie ziemniaka rośliny stają się krzaczaste, a liście przybierają barwę od ciemnozielonej do niebieskozielonej. Z kolei na wierzchołkach i brzegach starszych liści widoczne jest jasne zabarwienie. Objawem charakterystycznym dla ziemniaka jest kształt chochelkowaty liści, których brzegi wywinięte są ku dołowi.