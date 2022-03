Agrochem Puławy: Obecnie nawozy azotowe i NPK nie są dostępne

Ze strony internetowej Agrochemu Puławy zniknęły już dostępne do tej pory cenniki nawozów, a, jak się dowiadujemy, nowe mają pojawić się pomiędzy 11 a 14 marca.

Przed chwilą (wtorek ok. 12.55) udało nam dodzwonić się do Działu Sprzedaży Agrochemu Puławy. Niestety wieści nie są dobre; zarówno nawozy azotowe jak i NPK nie są obecnie dostępne. Na pytanie, kiedy pojawią się znów poinformowano nas, że “trudno w tej chwili powiedzieć”.

Na rynku nawozów (i nie tylko) dzieje się ostatnio bardzo dużo; dziś media obiegł nowy cennik Anwilu, w którym saletra doszła do niebotycznego wręcz poziomu; jej cena miałaby wystrzelić do 6100 zł/t.

Rosną też ceny zbóż; wczoraj na paryskiej giełdzie MATIF pszenica wystrzeliła do 422 EUR za tonę, co po dzisiejszej relacji złotówki do euro daje 2064,3 zł/t. Za pszenicę konsumpcyjną oferowano w polskich portach już 2 tys. zł/t