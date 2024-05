Tanieją Pulan, sól potasowa i Super Fos Dar. Ceny nawozów 04.05.2024

Początek maja przynosi stabilizację w sektorze nawozów granulowanych. Nawozy fosforowe oraz potasowe stosowane są przedsiewnie, w związku z czym zainteresowanie tymi produktami w tym sezonie już maleje. W przypadku nawozów azotowych dawki są dzielone, przez co część rolników jeszcze stoi przed zakupem odpowiedniego nawozu. Poniżej przedstawiamy zestawienie aktualnych cen.

Na przestrzeni ostatnich tygodni byliśmy świadkami znaczących obniżek cen nawozów mineralnych. Czy można się spodziewać utrzymania tego trendu? W bieżącym tygodniu cenniki w większości punktów sprzedaży pozostały niezmienione, oficjalny dystrybutor Grupy Azoty także pozostawił ceny bez zmian, w związku z czym w najbliższym czasie trudno spodziewać się kolejnych obniżek. Niemniej wspomniane w poprzednim tygodniu obniżki na rynku światowym mogą w dłuższej perspektywie wymusić dalsze spadki cen.

Azot ze Wschodu

Konkurencyjne dla nawozów polskiej produkcji są nawozy importowane zza wschodniej granicy, których do naszego kraju, ale także pozostałych krajów europejskich napływają duże ilości. Według GUS w 2023 r. do Polski zaimportowanych zostało 612 tys. ton nawozów, z czego ponad połowę stanowił mocznik. Ich niższe ceny wynikają przede wszystkim z dostępności taniego gazu w Rosji. W związku z sankcjami nałożonymi na Rosję i wzrostem cen gazu, rodzimi i zachodni producenci musieli podnieść ceny swoich produktów, co poskutkowało utratą części rynku na rzecz produktów wschodnich. Oznacza to, że paradoksalnie ograniczając import gazu, uzależniamy się od rosyjskich nawozów. Jak podsumował w mediach Svein Tore Holsether, dyrektor naczelny Yara International “Nawozy to nowy gaz”.

Fosfor i potas na rynku krajowym

Znacząco obniżyła się cena superfosfatu potrójnego, nawozu Super Fos Dar, który jest tańszy blisko o 105 zł/t w stosunku do ubiegłego tygodnia. W punktach sprzedaży różnica najniższej oraz najwyższej ceny tego nawozu sięga kilkuset złotych – warto zatem przed zakupem porównać ceny u kilku dystrybutorów. Nieco staniała również sól potasowa. W przypadku pozostałych nawozów potasowych i fosforowych ceny pozostają bez zmian.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1673,60 Spadek ceny -17,90 zł/t Saletrosan 26 plus 1710,80 Bez zmian Saletrosan 30* 1784,60 Bez zmian Saletrzak 27 Standard Plus 1496,15 Spadek ceny -15,25 zł/t ANVISTAR 34 N 1787 Bez zmian Salmag* 1512,20 Bez zmian Canwil Brak dostępności RSM 32 1505,50 Spadek ceny -4 zł/t RSM 30* 1306,80 RSM 28* 1353,70 RSM 26N+3S Brak dostępności Pulan 34,4 1697,83 Spadek ceny -37,25 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2092,50 Bez zmian Polifoska 5 Brak dostępności Polifoska 6 3104,70 Bez zmian Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8* 3187,70 Bez zmian Amofoska 5-10-25 Brak dostępności Korn-Kali 1810,80 Bez zmian Sól Potasowa 2133,50 Spadek ceny -31,50 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3181,10 Bez zmian Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 2955,70 Spadek ceny -104,80 zł/t

*Ograniczona dostępność