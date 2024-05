Realizacja zysków ciągnie ceny zbóż w dół

Po poniedziałkowych bardzo mocnych wzrostach na rynkach, wtorek przyniósł dużą realizację zysków i wszystkie notowane w Europie i USA zboża i oleiste straciły wypracowane zyski.

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif oddały we wtorek poniedziałkowe wzrosty i kontrakt grudniowy stracił 9 EUR spadając do 249,75 EUR/t. Handel w Chicago nie był aż tak słaby, ale i tak kontrakt lipcowy stracił 14,4 centa zamykając się na cenie 672,5 centów/buszel.

W USA negatywny wpływ miały także dobre wyceny zapasów pszenicy ozimej , które zostały opublikowane w poniedziałek po zamknięciu giełdy. Rynek dodatkowo stabilizuje utrata zysków w Rosji. Trudno obecnie oszacować, jak rozległe będą ostatecznie szkody w uprawach, choć wg desygnowanej na ministra rolnictwa Oksany Lut, Rosja straciła w tym roku około 500 tys. hektarów z powodu złej pogody. Rosja jednak ma wystarczające zasoby, aby ponownie obsiać te pola.

Traciły także oleiste i we wtorek kontrakt lipcowy na soję stracił na CBoT 5 centów spadając do 1214,5 centów/buszel. Na giełdzie Matif sierpniowy kontrakt na rzepak stracił natomiast aż 7,25 EUR spadając do 477,50 EUR/t.

Rynek soi został obciążony zaskakującym wzrostem prognoz zbiorów soi w Brazylii przedstawionych przez urząd ds. rolnictwa CONAB . Obecnie oczekuje się 147,7 mln ton, czyli o 1,2 mln ton więcej niż miesiąc temu, ale o 6,9 mln ton mniej niż rok temu. Jednakże eksperci CONAB w swoim miesięcznym raporcie ograniczyli się do tego, że nie oszacowano jeszcze szkód spowodowanych powodziami w najbardziej wysuniętym na południe stanie federalnym Rio Grande Do Sul.

Spadkom nie oparła się również kukurydza i na giełdzie CBoT kontrakt lipcowy stracił na zamknięciu notowań 5 centów spadając do 467,5 centów/buszel. W przypadku giełdy Matif kontrakt czerwcowy zakończył dzień spadkiem o 2,75 EUR do 210,25 EUR/t.

Handlowcy kukurydzą byli zaskoczeni prognozą zbiorów przedstawioną przez brazylijski urząd ds. rolnictwa COBAB . W opublikowanym wczoraj raporcie miesięcznym zbiory kukurydzy oszacowano na 111,6 mln ton, co oznacza wzrost o 1,6 mln ton w stosunku do kwietnia, ale o 20,3 mln ton mniej niż rok temu. CONAB stwierdził, że nie wzięto jeszcze pod uwagę zagrożenia stratami w uprawach na południu kraju w wyniku powodzi i ulewnych opadów. Szacunki pozostają znacznie poniżej aktualnej prognozy USDA WASDE z maja, wynoszącej 122 mln ton.

źródło: Kaack