AGRIVI z 4 milionami euro finansowania na rozwój

AGRIVI, działająca globalnie spółka z sektora agtech (nowoczesne rozwiązania informatyczne przeznaczone na potrzeby sektora rolnego), oferująca klientom zaawansowaną platformę do zarządzania gospodarstwami rolnymi, zapewniła sobie finansowanie w wysokości 4 mln euro w ramach rundy A projektu realizowanego przez bałkański fundusz venture capital South Central Ventures, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Chorwacki Bank Odbudowy i Rozwoju.

W finansowaniu udział również wzięły AgriTech Hub, polski fundusz venture capital oraz fundusze Fil Rouge Capital. Pozyskany kapitał umożliwi spółce AGRIVI skuteczniejsze konkurowanie w Polsce, na innych kluczowych rynkach europejskich i w Stanach Zjednoczonych.

Oprogramowanie AGRIVI to jeden z najbardziej wszechstronnych dostępnych na rynku systemów do zarządzania biznesem w sektorze agro. Platforma zapewnia obsługę informatyczną gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw rolno-spożywczych, ułatwiając prowadzenie zrównoważonej ekonomicznie i środowiskowo produkcji roślinnej. Produkty AGRIVI są dostępne w języku polskim i wspierają rozwój lokalnej gospodarki rolnej od 2018 roku.

– Ogromny postęp, który w ostatnim okresie poczyniliśmy, oraz wyjątkowi klienci, których obsługujemy to solidne podstawy do kolejnego etapu rozwoju naszej spółki. Jesteśmy wdzięczni funduszowi South Central Ventures, Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu, Chorwackiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju oraz funduszom Fil Rouge Capital i AgriTech Hub za wsparcie, którego nam udzielają w realizacji naszej globalnej misji cyfryzacji rolnictwa. Niedawne wydarzenia na świecie sprawiły, że społeczeństwa i władze państw z jeszcze większą uwagą przyglądają się kwestiom dotyczącym zaopatrzenia w żywność i funkcjonowania sektora rolnego. To sprawia, że zainteresowanie inwestorów spółką AGRIVI jest na tyle duże, że rozważamy rozszerzenie aktualnej rundy finansowania o ewentualne kolejne transakcje. Wielkość polskiego sektora agro i dynamika z jaką się rozwija, sprawiają, że traktujemy ten rynek jako jeden z najbardziej perspektywicznych. Planujemy dalsze rozszerzanie oferty i rozwój biznesu w Polsce – tłumaczy Matija Zulj, dyrektor generalny i założyciel AGRIVI.

– Platforma do zarządzania gospodarstwem rolnym AGRIVI, jest odpowiedzią na światowy trend, czyli digitalizację w obszarze rolnictwa. AGRIVI umożliwia analizę precyzyjnych danych, co jest szczególnie ważne dla branży. Istotnym elementem dla konsumentów jest także traceability, czyli możliwość sprawdzenia źródła pochodzenia produktu. W AgriTech Hub poszukujemy rozwiązań, które realnie usprawniają procesy w rolnictwie. AGRIVI oceniamy jako nie tylko praktyczne, ale też innowacyjne rozwiązanie, które pomoże w zarządzaniu produkcją. Cieszymy się również na współpracę z funduszami, które wspólnie z nami uwierzyły w AGRIVI i zainwestowały w platformę. Wierzymy, w dynamiczny rozwój spółki w najbliższym czasie z dużą szansą na globalny sukces – mówi Marcin Woźniak, Prezes Zarządu AgriTech Hub.

Runda finansowania, w ramach której spółka pozyskała nowe środki, przypadła na wyjątkowy okres w historii AGRIVI: liczba klientów spółki dynamicznie rośnie, na kluczowe kierownicze stanowiska powoływane są nowe osoby, a w nadzwyczajnych okolicznościach, które zwróciły uwagę świata na kwestie związane z produkcją żywności i prowadzeniem gospodarstw rolnych, poprawia się rozpoznawalność spółki na rynku i jej dynamika wzrostu. Badania rynkowe, prowadzone przez uznane organizacje zajmujące się analizowaniem rozwoju tego sektora, pozycjonują AGRIVI wśród światowych liderów w branży oprogramowania do zarządzania gospodarstwami rolnymi. Portfel klientów spółki powiększył się niedawno o takie marki jak Nestle, Driscoll’s, Kimberly-Clark i BNP Paribas. Globalna firma konsultingowa EY rekomenduje rządom państw produkty oferowane przez AGRIVI jako rozwiązania pozwalające osiągnąć znaczące efekty w krótkim czasie, skutkujące pożądanymi rezultatami w zakresie zrównoważonej produkcji żywności w skali lokalnej oraz zmniejszeniem wpływu na klimat na poziomie krajowym.

– AGRIVI poczyniła imponujące postępy od czasu naszej pierwszej inwestycji w tę spółkę w 2016 r.: zajmuje ona obecnie istotne miejsce na globalnej mapie czołowych firm z sektora agtech, oferując jedną z wiodących platform do zarządzania gospodarstwami rolnymi. Niezmiernie cieszę się również z faktu, że Europejski Fundusz Inwestycyjny zwrócił uwagę na ten podmiot i podjął decyzję o wzięciu udziału w naszej pierwszej realizowanej wspólnie inwestycji bezpośredniej. Jestem przekonany, że środki pozyskane w ramach tej rundy finansowania umożliwią AGRIVI przyspieszenie działań w wielu obszarach biznesowych, a tym samym przełożą się na korzystne zmiany ułatwiające wywarcie globalnego wpływu na produkcję zdrowej żywności – tłumaczy Jure Mikuz, główny inwestor w ramach rundy A finansowania i partner zarządzający funduszu South Central Ventures.