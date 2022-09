71 tysięcy osób na Agro Show 2022

Kolejna edycja Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW za nami. Skala i rozmach tego wydarzenia już dawno sytuują AGRO SHOW wśród największych rolniczych imprez na świecie, więc dla nas, organizatorów, to był weekend wypełniony wytężoną pracą, wysiłkiem i stresem, wynikającym z troski o to, by wszystko przebiegło zgodnie z planem.

Na ponad 131 tysiącach metrów kwadratowych swoje stanowiska zaprezentowało w tym roku 641 wystawców. Wystawę w ciągu trzech dni odwiedziło ponad 71 tysięcy osób. Bardzo liczna była reprezentacja wystawców zagranicznych. W tym roku zaprezentowało się aż 99 firm spoza Polski. Były wśród nich także firmy zza naszej wschodniej granicy, z Ukrainy. Wszyscy wiemy, że trwa tam wojna, że Ukraińcy, także ukraińscy rolnicy, walczą o utrzymanie niepodległości. Wszyscy staramy się im pomóc. I zdajemy sobie sprawę, że nie tylko broni im trzeba. W tym roku na AGRO SHOW przygotowano osobne Narodowe stoisko Ukrainy. Cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem zwiedzających.

Co roku „na Bednary” zjeżdża czołówka firm z branży rolniczej, które reprezentują wszystkie sektory tej strategicznej gałęzi naszej gospodarki. Nie inaczej było i tym razem. Najlepsi producenci pokazali rolnikom swe najlepsze produkty. W ten sposób ziszcza się idea, która nam jako organizatorom przyświeca od samego początku: by stworzyć miejsce, platformę, na której dochodzi do bezpośrednich spotkań, kontaktów, rozmów i wymiany poglądów między dostawcami i odbiorcami. Taka platforma ma nie tylko wymiar czysto ekonomiczny i marketingowy. Z pewnością daje efekt synergii i impuls do rozwoju całej branży.

A branża ma znaczenie strategiczne. Bo nie ma nic ważniejszego dla każdego narodu, jak bezpieczeństwo żywnościowe. By je zapewnić nasi rolnicy nie wahają się sięgać po najnowsze zdobycze techniki. Było to widać podczas tegorocznego AGRO SHOW choćby podczas pokazów maszyn autonomicznych. Polscy rolnicy idą z duchem czasu, nie stoją w miejscu, chcą się rozwijać i się rozwijają. Jesteśmy dumni, że mamy w tym swój udział.

Wśród tłumów, które w tym roku odwiedziły Bednary widzieliśmy wielu młodych ludzi, chłopców i dziewcząt. A nam na ten widok rosły serca. Młodzi nie chcą już uciekać ze wsi. Młodzi chcą na niej zostać, przejmować ojcowizny i ze wsią wiązać swoją przyszłość. I niech tak zostanie. To młode pokolenie to nasza przyszłość.

Źródło: PIGMiUR