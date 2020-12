30-tysięczna prasa wielkogabarytowa New Hollanda

Z linii produkcyjnej w Centrum Badawczo-Rozwojowego Maszyn Żniwnych w Zedelgem zjechała epokowa prasa BigBaler 1290 Plus, będąca 30-tysięczną prasą tego typu w przeszło 30-letniej historii marki New Holland w segmencie pras wielkogabarytowych.



Marka New Holland Agriculture wyprodukowała już 30 tysięcy pras wielkogabarytowych, których produkcja trwa od czasu wejścia do tego segmentu w 1987 roku. Przełomowy model BigBaler 1290 Plus powstał w zakładzie produkcyjnym New Holland Agriculture w Zedelgem, na północnym wschodzie Belgii, w którym znajduje się Globalne Centrum Badawczo-Rozwojowe Maszyn Żniwnych marki New Holland. Jego działalność skupia się na projektowaniu i konstruowaniu kombajnów zbożowych, pras i sieczkarni samojezdnych przeznaczonych na eksport do krajów całego świata.

Na 30-tysięcznej prasie umieszczono pamiątkową naklejkę, specjalnie stworzoną przez

New Holland w celu uczczenia tego wydarzenia.

– Osiągnięcie kamienia milowego w postaci wyprodukowania 30 tysięcznej prasy wielkogabarytowej to ogromny sukces marki New Holland, zawdzięczany zwłaszcza tym wszystkim, którzy stoją za bogatą spuścizną innowacyjności, którzy przez ten czas utrzymywali i nadal utrzymują nasze prasy wielkogabarytowe na pozycji lidera. Dziękuję pracownikom w Zedelgem, którzy dbają o to, by ta spuścizna była ciągle żywa, tworząc prasy BigBaler dla naszych klientów z całego świata i projektując prasy na miarę przyszłości – stwierdził Carlo Lambro, prezydent marki New Holland Agriculture.

– To imponujące osiągnięcie. Każdy z nas tutaj w zakładzie w Zedelgem jest bardzo dumny, że prasy BigBaler, które tu powstają niezmiennie wyznaczają standardy w branży. Nieustannie inwestujemy w najnowocześniejsze technologie produkcyjne i działamy według systemu World Class Manufacturing, zbioru najwyższych standardów produkcyjnych w zakresie zintegrowanego zarządzania zakładami produkcyjnymi i procesami. Efektem jest konsekwentnie wysoka jakość każdej maszyny opuszczającej naszą linię produkcyjną – powiedział Luigi Neirynck, dyrektor zakładu New Holland w Zedelgem.

Marka New Holland wprowadziła do przemysłu szereg pionierskich rozwiązań, które zmieniły oblicze formowania bel na całym świecie. Do innowacyjnych rozwiązań należą m.in. technologia podwójnych węzłów, system elektronicznej, proporcjonalnej regulacji stopnia zgniotu, wyładunek z prasy ukończonej beli oraz uformowanie po raz pierwszy beli o wymiarach 80 x 90 cm – wszystkie te nowości stały się z czasem standardem obowiązującym w branży.

Dzisiejsze flagowe modele pras wielkogabarytowych BigBaler kontynuują dziedzictwo

innowacyjności i pionierskich rozwiązań. Model BigBaler Plus wyposażony jest

w funkcje zwiększające wydajność, takie jak czujnik wypełnienia SmartFill, dzięki któremu każda bela ma idealnie taki sam kształt i stopień zgniotu oraz układ IntelliCruise, który steruje prędkością jazdą ciągnika w zależności od obciążenia maszyny, zwiększając wydajność, optymalizując zdolności produkcyjne i zapewniając w efekcie jednorodność beli.

Do prasy BigBaler High Density marka wprowadziła dwie unikalne funkcjonalności. Pierwsza z nich to komponent układu napędowego w postaci przekładni SmartShiftTM, zdobywca srebrnego medalu Agritechnica Innovation Award 2019 na targach Agritechnica.

Rozwiązanie to znacząco usprawnia parametry pracy, podnosi komfort operatora i chroni układ napędowy zarówno prasy jak i ciągnika. Druga funkcjonalność to technologia wiązania węzłów Loop MasterTM – pierwszy na świecie system wiązania podwójnych węzłów, zapobiegający zanieczyszczaniu środowiska resztkami sznurka.

Prasa wielkogabarytowa typu High Density została także wyróżniona tytułem „Maszyny Roku 2020” w kategorii maszyn do zbioru, przyznanym jej przez jury składające się z europejskich dziennikarzy z wiodących europejskich magazynów o tematyce rolniczej.

Ponad 100 lat doskonalenia maszyn żniwnych Centrum Badawczo-Rozwojowe Maszyn Żniwnych New Holland w Zedelgem jest centrum świata maszyn żniwnych od momentu, gdy w 1906 r. Leon Claeys otworzył w nim swój pierwszy warsztat mechaniczny. W ośrodku tym projektowane, tworzone i produkowane są nagrodzone prasy wielkogabarytowe BigBaler, a także flagowe kombajny zbożowe i sieczkarnie samobieżne.