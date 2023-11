185,9 mln euro na promocję unijnej żywności w 2024 roku

Komisja Europejska przeznaczy w 2024 r. 185,9 mln euro na finansowanie działań promocyjnych na rzecz unijnych produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą – poinformowało dziś biuro prasowe KE.

Przyjęty przez Komisję program prac w zakresie polityki promocyjnej na 2024 r. ma na celu zabezpieczenie działalności rolników i przemysłu spożywczego z państw Unii Europejskiej, m.in. poprzez otwarcie nowych rynków zbytu. KE zakłada, że promowane będą produkty rolno-spożywcze wytwarzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

“Oczekuje się, że kampanie promocyjne wybrane w 2024 r. będą obejmować produkty pochodzące ze zrównoważonych praktyk rolniczych, które przyczyniają się do zmniejszenia zależności od pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, minimalizacji nawozów i zanieczyszczenia wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, usprawnienia rolnictwa ekologicznego i poprawy dobrostanu zwierząt. Na takie produkty rolno-spożywcze produkowane w sposób zrównoważony zostanie przeznaczone specjalnie 62 mln euro, w tym 42 mln euro na produkty organiczne” – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Jednym z oczekiwanych rezultatów jest też zwiększenie rozpoznawalności przez europejskich konsumentów i spożycia produktów ekologicznych unijnego logo produktów ekologicznych. Kolejnym celem jest zwiększenie świadomości na temat unijnych systemów jakości i produktów zarejestrowanych jako chroniona nazwa pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) i gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS).

Komisja kładzie nacisk na promocję świeżych owoców i warzyw – dotychczas kampanie promocyjne tych produktów wykorzystały do 30% całkowitego rocznego budżetu na politykę promocyjną w latach 2016–2019. W programie prac na 2024 r. na promocję świeżych owoców i warzyw przeznaczonych zostanie ponad 18 mln euro, jednak nie wyklucza to finansowania kampanii tych produktów także z pozostałej części budżetu promocji.

Nabór wniosków na nadchodzące kampanie na rok 2024 będzie prowadzony od 18 stycznia do 14 maja 2024 r. przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Do ubiegania się o finansowanie i składania swoich propozycji uprawnione są organizacje branżowe i producentów oraz grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Tak zwane „proste” programy mogą być składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE. Programy „multi” pochodzą od co najmniej dwóch organizacji krajowych z co najmniej dwóch państw członkowskich lub od jednej lub większej liczby organizacji europejskich.

Kwoty dostępne na kampanie wybrane w 2024 r. są podzielone między promocję na rynku wewnętrznym UE i w krajach trzecich i wynoszą odpowiednio 81,3 mln euro i 85,1 mln euro. Poza UE za główne cele promocji uznaje się kraje i regiony o wysokim potencjale wzrostu: Chiny, Japonię, Koreę Południową, Singapur i Amerykę Północną. Również Wielka Brytania pozostaje jednym z głównych rynków eksportowych unijnych produktów rolno-spożywczych, z ponad 20% udziałem eksportu UE-27.

Kampanie prowadzone w ramach projektów zgłoszonych przez prywatnych operatorów będą refundowane w wys. do 80%. Działania takie mogą obejmować udział w targach rolno-spożywczych, organizację delegacji biznesowych do krajów trzecich oraz opracowywanie podręczników wejścia na rynek dla eksporterów.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikowalności i przyznawania dotacji będzie można uzyskać podczas dnia informacyjnego, który odbędzie się w Brukseli oraz w Internecie 31 stycznia i 1 lutego 2024 r.