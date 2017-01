Reaktywacja gonitw koni ras półkrwi

W tym roku planowane jest reaktywacja wyścigów koni polskich ras półkrwi. To wspólna inicjatywa Polskiego Związku Hodowców Koni, Polskiego Związku Hodowców Komi Małopolskich, Agencji Nieruchomości Rolnych, Klubu Wyścigów Konnych i Totalizatora Sportowego.

Jak udało się nam ustalić w sezonie 2017 planowana jest organizacja gonitw na torach w Krakowie, Sopocie, Wrocławiu i Warszawie. Polski Związek Hodowców Koni oraz Totalizator Sportowy podjęły działania mające na celu dofinansowanie ok. 50 % kosztów treningu.

Warunkiem rozpoczęcia wspólnych działań i zorganizowania treningu wyścigowego jest zgło-szenie min. 50 koni w ustawowym terminie do 31.01.2017 r.

Dlatego tez Polski Związek Hodowców Koni zwraca się z prośbą do hodowców o pilne zgłaszanie koni polskich ras półkrwi w wieku 3 i 4 lat do treningu wyścigowego w sezonie 2017. Zgłoszenia zawierające dane konia i właściciela należy przesyłać do Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (www.pkwk.pl) do końca stycznia.

Źródło: PZHK