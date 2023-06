Zwierzęta uratowane, maszyny rolnicze zniszczył ogień

Do rozległego pożaru budynku gospodarczego doszło 3 czerwca wieczorem w miejscowości Lisów na Śląsku. Co prawda znajdujące się w środku zwierzęta zostały w porę wyprowadzone, jednak niestety nie udało się uratować sprzętu.

Strażacy z Lublińca i okolic na pomoc wezwani zostali przed godz. 19. Po dojeździe na miejsce zastali praktycznie cały obiekt w ogniu, zadaniem jednostek była więc budowa kilku linii gaśniczych i ugaszenie pożaru, a następnie wejście do środka z aparatami tlenowymi i przerzucenie tlącego się siana i słomy w celu wyeliminowania zarzewi ognia. W budynku podczas pożaru znajdowały się krowy, które na szczęście udało się ewakuować, jednak stojący w pobliżu sprzęt rolniczy, w tym dwa kombajny, rozrzutnik do obornika i prasa do bali, został niestety poważnie uszkodzone.