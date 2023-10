Pożar w suszarni. Zadymił słonecznik

Na wysokości zadania stanęli strażacy z zachodniopomorskiego Kamienia Pomorskiego i okolic, wezwani do pożaru suszarni ziarna słonecznika w miejscowości Rzeczyn.

Zdarzenie miało miejsce 29 października. Jak mówi Michał Wiaderski z komendy powiatowej, akcja prowadzona w dużych obiektach przemysłowych nigdy nie jest prosta.

– Potrzebny jest sprzęt potrzebny do pracy na dużych wysokościach, które ułatwiają dotarcie do źródła ognia. To są wysokości rzędu 25 metrów, gdzie panują wysokie temperatury, zadymienie, wilgotność. A słonecznik to ziarno oleiste, więc gdyby doszło do zapłonu, mielibyśmy w pełni rozwinięty pożar – powiedział.

W tym przypadku na szczęście działania ograniczyły się do usunięcia tłacego się ziarna z silosu i przelania go wodą. W działaniach związanych z gaszeniem pożaru brało udział sześć strażackich zastępów. Informacja o wysokości strat nie została podana.