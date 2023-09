Zmniejszenie zagęszczenia i tempa wzrostu brojlerów. To radzi Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

W Gdańsku odbyło się 65 Zgromadzenie Ogólne AVEC (Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU), zorganizowane przez polską Krajową Radę Drobiarstwa-Izbę Gospodarczą. W tym roku głównymi tematami dyskusji były kwestie komunikacji z opinią publiczną i politykami, szczególnie ważne w czasach, gdy produkcja drobiarska poddawana jest dyfamacji.

Uczestnicy 65 Zgromadzenia Ogólnego AVEC wyrazili zaniepokojenie treścią opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności zalecającej zmniejszenie maksymalnego zagęszczenia brojlerów w kurnikach oraz ograniczenia tempa ich wzrostu. Zdaniem członków AVEC spowoduje to znaczne ograniczenie produkcji mięsa drobiowego w UE oraz drastyczny wzrost jego ceny

– Mięso drobiowe jest źródłem niskoemisyjnego i przyjaznego środowisku białka zwierzęcego. Model produkcji w Unii Europejskiej powinien być stawiany za wzór. Jeżeli chcemy wyżywić gwałtownie rosnącą populację ludzi to rozwiązaniem jest właśnie europejska zrównoważona produkcja drobiu – powiedział prezydent AVEC Gert Jan Oplaat.

– Nikt nie neguje potrzeby zmian. Liczymy jednak, że głos branży drobiarskiej zostanie wzięty pod uwagę podczas trwającego właśnie przeglądu unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Przypominamy, że zrównoważona produkcja musi opierać się na trzech filarach: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym – powiedział prezes Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej Dariusz Goszczyński.

Jak informuje KRD-IG, gościem posiedzenia był komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, któremu przedstawiciele sektora drobiarskiego przekazali swoje zaniepokojenie znacznym wzrostem eksportu mięsa drobiowego jaki nastąpił po liberalizacji handlu z Ukrainą.

– Członkowie AVEC w pełni popierają działania mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy w tym strasznym czasie, zwracamy jednak uwagę, że przychodzi nam mierzyć się z poważnymi konsekwencjami – mówił Dariusz Goszczyński. Nie mamy szansy konkurować z produktem, który jest wytworzony bez obowiązku spełnienia szeregu kosztownych unijnych norm. Wysłaliśmy do Komisji Europejskiej jasny sygnał, że niezbędne jest wprowadzenie klauzul ochronnych. Tym bardziej, że beneficjentem obecnej sytuacji jest jeden ukraiński agro-holding.