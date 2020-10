Zmiana zasięgu niebieskiej strefy ASF

60 gmin w woj. lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim zostało uwolnionych z „niebieskiej strefy”.

– Tym samym nastąpiło złagodzenie restrykcji nałożonych na podstawie przepisów UE na sektor wieprzowiny, w szczególności hodowców świń. Uwzględniając dotychczasowe zmiany w regionalizacji, w tym roku zniesione zostały restrykcje ze stref niebieskich łącznie w 114 gminach – informuje resort rolnictwa

Jak się dowiedzieliśmy zmniejszenie zasięgu terytorialnego „niebieskiej strefy” było możliwe na podstawie zmian regionalizacji określonej w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE.

W październiku br. Główny Lekarz Weterynarii złożył do Komisji Europejskiej kolejny wniosek o dokonanie zmian w regionalizacji poprzez wykreślenie poszczególnych obszarów z części III załącznika do decyzji Komisji nr 2014/709/UE („strefa niebieska”) i przeniesienie ich do części II tego załącznika („strefa czerwona”). Wniosek ten został omówiony i zaakceptowany podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz Posiedzenia ds. Roślin (DG Sante) 20 października br.

Jak podaje ministerstwo rolnictwa ze strefy niebieskiej do czerwonej, czyli strefy z mniejszymi restrykcjami, zostaną przeniesione następujące obszary administracyjne:

W woj. podlaskim:

– gminy Bielsk Podlaski, Wyszki i miasto Bielsk Podlaski – w powiecie bielskim,

– gminy Poświętne, Suraż, Łapy, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny –

w powiecie białostockim;

W woj. warmińsko – mazurskim:

– gminy Węgorzewo, Pozezdrze, Budry – w powiecie węgorzewskim,

– gminy Ryn, Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i miasto Giżycko – w powiecie giżyckim,

– gminy Srokowo, Korsze, Barciany, Kętrzyn – w powiecie kętrzyńskim,

– gmina Sępopol – w powiecie bartoszyckim,

– gmina Wilczęta w powiecie braniewskim,

– gminy Pasłęk, Godkowo -w powiecie elbląskim;

W woj. lubelskim:

– gminy Borki, Czemierniki, Wohyń, Radzyń Podlaski i miasto Radzyń Podlaski – w powiecie radzyńskim,

– gminy Milanów, Parczew, Siemień – w powiecie parczewskim,

– gminy Niemce, Jastków i miasto Lublin – w powiecie lubelskim,

– gminy Hańsk, Urszulin – w powiecie włodawskim,

– gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn w powiecie łęczyńskim,

– gminy Siedliszcze, Wierzbica, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny – w powiecie chełmskim,

– gminy Ostrów Lubelski, Serniki, Niedźwiada – w powiecie lubartowskim,

– gmina Wojcieszków w powiecie łukowskim,

– gminy Izbica, Gorzków, Kraśniczyn, Siennica Różana, Łopiennik Górny, Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim.

Przypominamy, ze trzy rodzaje obszarów, które zostały wyznaczone na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF, objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski) – największe restrykcje, obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony),obszar ochronny (kolor żółty).