Główni Lekarze Weterynarii zmieniani jak rękawiczki

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o zmianie na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii. To już 6 zmiana na tym stanowisku w ciągu ostatnich 8 lat.

27 marca 2024 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski powołał na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii dr. Krzysztofa Jażdżewskiego. Dr Krzysztof Jażdżewski pełnił funkcję Głównego Lekarza Weterynarii w latach 2004-2006 oraz zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii w latach 2006-2018.

Dr zastąpił na stanowisku Pawła Niemczuka, który był GLW od 9 listopada 2021 r.. Paweł Niemczuk z kolei zastąpił dr Mirosława Welza, powołanego na stanowisko GLW 17 maja 2021 r. Mirosław Welz został powołany na miejsce dr Bogdana Konopki, powołanego 7 maja 2019 r. Bogdan Konopka zastąpił Pawła Niemczuka, powołanego 30 grudnia 2016 roku w miejsce Włodzimierza Skorupskiego, który z kolei pełnił swoją funkcję przez niecały rok – od 9 lutego do 28 grudnia 2016 r.

Każda zmiana szefa wiąże się ze zmianą podwładnych. Prezes zmienia wiceprezesów, wiceprezesi dyrektorów, dyrektorzy kierowników, kierownicy urzędników. Objęcie każdego stanowiska wiąże się z wdrażaniem do pracy na nim, czyli najpierw trzeba się zapoznać ze wszystkim, „ogarnąć” dokumenty. Trzeba poznać ludzi, z którymi trzeba współpracować, nawiązać z nimi na nowo relacje, poukładane już wcześniej przez poprzedników. Oczywiste jest też, że każdy urzędnik, czy to najwyższego czy najniższego szczebla, ma swoje ambicje, więc chce robić inaczej to, co robił jego poprzednik. To wiąże się ze zmianą również dla ludzi, na których decyzje urzędników mają wpływ. Nie tylko w Polsce, ale również za granicami państwa.

Czy przyjdzie w Polsce taki czas, gdy zmiana rządu nie będzie się wiązała ze zmianą urzędników? Co się stało z Korpusem Służby Cywilnej, który miał być gwarancją ciągłości działania państwa polskiego? Czy zawsze będziemy żyć w stanie ciągłego „remontu” po poprzednikach?