ZIEMOVIT Naturalny – nowa oferta

Aż 17 nowych produktów – opartych jedynie na składnikach naturalnych i organicznych – wzbogaci ofertę marki ZIEMOVIT. Wszystkie zaprezentowane nowości – w tym organiczne nawozy, biopałeczki nawozowe, humusy, biokomposter, bioaktywator czy w pełni naturalny środek na mszyce – utworzą nową kategorię w portfolio marki – ZIEMOVIT Naturalny. Po rozbudowie, ofertę marki ZIEMOVIT stanowi aż 50 produktów, których najwyższą jakość gwarantuje jej właściciel – CIECH Sarzyna S.A., największy polski producent środków ochrony roślin.

ZIEMOVIT Naturalny to gwarancja nie tylko zdrowych i zadbanych, ale także w pełni naturalnych roślin działkowych, ogrodowych czy balkonowych. Specjalny skład produktów został oparty w pełni na naturalnych składnikach, pozwalając ich użytkownikom pielęgnować swoje rośliny zgodnie z naturą.

Podstawą nowej kategorii w ofercie marki ZIEMOVIT są naturalne i organiczne nawozy: do warzyw, borówek, do drzew i krzewów owocowych, truskawek, pomidorów i papryki, do ziół oraz uniwersalny. Nawozy naturalne i organiczne można stosować już w trakcie sadzenia lub siewu. Bardzo korzystne jest także kilkukrotne stosowanie nawozów ZIEMOVIT Naturalny w trakcie wegetacji roślin. Można je stosować przez cały sezon ponieważ są bezpieczne dla roślin w każdej fazie rozwoju. Po zastosowaniu, nawozy ZIEMOVIT Naturalny dostarczają roślinom składników pokarmowych niezbędnych dla wzrostu i rozwoju oraz cennych mikroelementów, które wpływają korzystnie na zdrowotność roślin oraz wartość odżywczą plonu.

Kategorię ZIEMOVIT Naturalny uzupełniają biopałeczki nawozowe: do roślin kwitnących, roślin zielonych, storczyków i uniwersalne. Wśród zaprezentowanych nowości znalazł się także HUMUS Niezbędnik Działkowca, podnoszący wartość odżywczą i walory smakowe warzyw i owoców, HUMUS PLUS Uniwersalny, poprawiający strukturę gleby oraz stwarzający korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju roślin, a także BIOHUMUS Uniwersalny. W pełni naturalna BIOKONTRA skutecznie zwalcza mszyce i inne uciążliwe szkodniki, a BIOKOMPOSTER przyspiesza kompostowanie oraz wzbogaca wartość nawozową kompostu. ZIEMOVIT Naturalny to także BIOAKTYWATOR Uniwersalny w wygodnej w użyciu granulowanej formie, który zwiększa dostępność składników pokarmowych, pobudzając życie mikrobiologiczne w podłożu.

– Rozbudowaliśmy markę ZIEMOVIT o nową kategorię z dużym rozmachem – wchodząc na rynek z aż 17 nowościami produktowymi. To dowodzi, jak bardzo poważnie podchodzimy do ciągłego rozwoju tej marki, zwłaszcza w obszarze systematycznego poszerzania jej oferty produktowej. Chcemy, by w pełni odpowiadała potrzebom polskich ogrodników i działkowców – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Marka ZIEMOVIT to nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także zaufany doradca dla wszystkich polskich działkowców i ogrodników. Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu pielęgnacji ogrodów czy roślin balkonowych mają do swojej dyspozycji m.in. stronę internetową www.ziemovit.pl, wyposażoną w rozbudowany poradnik i wirtualny kalendarz ogrodnika. Inspirującym miejscem dla wszystkich poszukujących wskazówek na temat pielęgnacji i aranżacji przestrzeni zielonych jest również fanpage marki na Facebooku – „Niech Żyje Ogród” (@ZiemovitNiechZyjeOgrod) oraz kanał poradnikowy na serwisie YouTube („Ziemovit”).

Produkty marki ZIEMOVIT to najwyższej jakości podłoża, nasiona traw, środki chwastobójcze oraz nawozy płynne i granulowane, dopasowane do potrzeb i oczekiwań polskich ogrodników i działkowców. Produkty dostępne są w sprzedaży w najlepszych centrach ogrodniczych, w sieciach handlowych takich jak Leroy Merlin, BricoMarche czy PSB Mrówka oraz w sprzedaży internetowej. Po rozbudowie, ofertę marki ZIEMOVIT stanowi aż 50 produktów.

