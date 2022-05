Z gospodarstwa uciekły krowy, ukryły się w lesie

Nietypową interwencję podjąć musieli 25 maja strażacy z wielkopolskiego Kościana. W godzinach popołudniowych wezwani zostali na pomoc przez jednego z rolników z miejscowości Machcin, z którego gospodarstwa “zbiegło” 21 krów.

Zwierzęta wydostały się poza teren posesji przez uszkodzone ogrodzenie, sześć z nich udało się złapać niemal natychmiast, pozostałe uciekły jednak do lasu.

Kilkanaście krów wciąż przebywa na wolności. Właściciele i służby ostrzegają, że zwierzęta są przestraszone, mogą więc być agresywne i nie należy do nich podchodzić. Służby apelują do kierowców, by ostrożnie poruszali się po okolicznych drogach.