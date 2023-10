Nowy miesiąc tylko z niewielkimi podwyżkami: Ceny bydła mięsnego 05.10.2023

Rozpoczynający się właśnie ostatni kwartał roku przynosi tylko niewielkie podwyżki cen bydła mięsnego. Zmniejszyła się podaż byków i to w tym przypadku ceny nieznacznie wzrosły.

Z reguły czwarty kwartał roku to sezonowe podwyżki cen bydła, jednakże w tym roku przynajmniej na chwilę obecną nie są one zbyt duże i w większości dotyczą tylko byków. W przypadku jałówek i krów natomiast odnotowywana jest zwiększona podaż i te gatunki nieznacznie straciły u niektórych skupujących w porównaniu do ubiegłego tygodnia lub ceny nie uległy zmianie.

Również na rynku niemieckim, który często stanowi odniesienie do naszego rynku krajowego nie widać wielkich zmian w cennikach. Jedynym pozytywnym sygnałem dla hodowców bydła jest to, że otworzyły się nowe rynki zbytu takie jak Chiny, Tajlandia czy Turcja.

Ceny na dzień 05.10.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,7 – 13,7 zł netto/kg

– jałówki 5,9 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki:

– byki 17,6 – 21,2 zł netto/kg

– jałówki 16,9 – 22 zł netto/kg

– krowy 13,2- 18,4 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.