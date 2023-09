Wczoraj podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego poruszono temat eksportu ukraińskiego zboża. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski podkreślił skuteczność środków prewencyjnych w postaci zakazu importu przez 5 państw Unii Europejskiej oraz zaproponował rekompensatę dla ukraińskich przedsiębiorstw, aby zachować konkurencyjność tamtejszych towarów na rynkach światowych.

– Poczyniliśmy znaczne wysiłki, aby ukraińskie zboże mogło być eksportowane tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Jednocześnie podejmujemy kroki mające na celu wsparcie europejskich rolników. Wprowadzenie tymczasowych środków ochronnych pozwoliło uporządkować i ustabilizować rynek w krajach przygranicznych, nie nakładając jednocześnie ograniczeń na eksport ukraińskiego zboża „korytarzami solidarności”. Przy dobrej woli są wszystkie warunki logistyczne, aby pomyślnie przewieźć nowe zbiory z Ukrainy – mówił wczoraj Wojciechowski.

– Musimy znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi interesy Ukrainy jako kraju kandydującego toczącego wojnę, a także ochroni obywateli UE i europejskich rolników. Jestem przekonany, że znaleźliśmy takie rozwiązanie – dodał.

– Tranzyt przez Polskę to nie jest kwestia infrastruktury; to kwestia kosztów, bo to nie jest najbliższa droga. Droga do Egiptu nie prowadzi przez Polskę. Można to zrobić, ale wymaga to dodatkowych nakładów. Wnioskuję o wspieranie tego; wobec obliczeń ukraińskich wymaga to ok. 20-40 dodatkowych euro na tonę. Zrekompensowanie dodatkowych kosztów tranzytu to kwestia bardzo istotna. Chodzi także o dywersyfikację tego tranzytu – wyjaśniał Wojciechowski.